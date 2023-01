Espinosa de los Monteros aclara que "revisar" el pacto en Castilla y León no quiere decir que “necesariamente” se vaya “a romper”

Iván Espinosa de los Monteros. / Congreso.es

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, confió este martes en que “se cumpla” el protocolo de medidas a las mujeres embarazadas en Castilla y León acordado con el PP y avisó de que, “si no es así”, revisará “las condiciones de las cosas que pactamos con ellos y actuaremos en consecuencia”. En este sentido, aclaró que Vox está “permanentemente revisando” el pacto de Gobierno en Castilla y León, así como “qué grado de avance y cumplimiento tienen los pactos”, algo que “no es ninguna novedad”. Eso, matizó, no quiere decir que “necesariamente” vaya “a romper” el Gobierno, sino que “reevaluaremos su capacidad o incapacidad de cumplir los pactos”.

Así lo indicó Espinosa en rueda de prensa en la Cámara Baja, en relación con la polémica suscitada con las medidas propuestas por Vox para que las mujeres embarazadas, tanto las que quieran abortar como las que no, oigan el latido del feto, entre otras. El PP subrayó que el protocolo antiabortista de Castilla y León no ha cambiado.

Espinosa de los Monteros esperó que la orden salga “en los términos en los que se ha aprobado” y que “no se dé más vuelta al asunto”, ya que no entiende “la polémica” de ofrecer a una mujer embarazada, “sea cual sea su decisión futura”, escuchar los latidos y el acceso a una ecografía 4D. “Es sin duda un avance, una muestra de progreso”, aseguró.

En este sentido, matizó que el protocolo dice que se ofrecerán estas medidas “a todas las mujeres”, algo que supone “un gran avance” en la sanidad pública en Castilla y León. A su juicio, renunciar a estas nuevas medidas “no tendría mucho sentido común”. “¿De verdad ustedes creen que una mujer embarazada no tiene suficiente criterio como para decidir si quiere o no quiere escuchar un latido o quiere o no quiere ver una ecografía?”, preguntó.

“GIiro a la izquierda” del PP

Asimismo, aseguró que tampoco es “una novedad” que el PP a veces “firma cosas” que luego o “se echa atrás o se desdice”. A su vez, señaló que el “incumplimiento” por parte del PP a los pactos con Vox “es conocido”, por ello, abogó por ser “cada vez más estrictos y más específicos en el cumplimento de los pactos”.

Según Espinosa de los Monteros, el “giro a la izquierda del PP en Génova” hizo que “saltaran las alarmas” sobre las medidas de Vox en Castilla y León. A su juicio, este “giro a la izquierda del PP es legítimo”, así como también lo es que prefiera llegar a “acuerdos con el PSOE antes que con Vox”.

Sin embargo, expresó que “es bueno” que los votantes “lo sepan”. “Si es así, los votantes actuarán en consecuencia. Que el PP quiere girar a la izquierda e ir a por votantes desencantados del PSOE, está en su derecho, pero los votantes del PP que no coinciden con la izquierda en general quizá quieran revaluar su voto de cara al futuro”, agregó.

A su vez, deploró que el portavoz del Comité de campaña del PP, Borja Sémper, haya llevado “la contraria” a lo que el PP de Castilla y León acordó con Vox. “Siento mucho que el señor Sémper haya tenido que corregir al señor Mañueco”, dijo, pero confió en que el Gobierno de esta Comunidad “se atenga a lo que hemos pactado”.

Pese a esta situación, Espinosa de los Monteros dejó claro que Vox “no tiene ninguna polémica con el PP”, lo que tiene son “acuerdos firmados”. En concreto, continuó, Vox “tiene claro” quiénes son “sus rivales y sus enemigos”, y “no es el PP”, sino que son “la izquierda” y el “separatismo”.

Sobre las críticas del Gobierno central a estas medidas, puntualizó que Vox “ofrece ayuda a mujeres embarazadas, el Gobierno ofrece ayuda a los violadores de mujeres, esa es la gran diferencia”. Además, esperó que se “recobre el sentido común”, se “recupere la normalidad” y se mande el protocolo que se ha acordado “en los términos están por escrito”.