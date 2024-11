Esquerdo: “Ahora buscamos que la racha sea lo más larga posible”

La Ponferradina retomó este miércoles los entrenamientos, en este caso a puerta cerrada en El Toralín, y tras la sesión de trabajo Vicente Esquerdo pasó por la sala de prensa para analizar el momento del equipo después de dos victorias consecutivas.

El centrocampista reconoció que en el partido ante el Amorebieta “hubo un momento de desconexión cuando nos ponemos 1-0 arriba que no puede volver a pasar. Cuando entramos al vestuario estábamos jodidos y si no llega a hablar el entrenador como habló se nos iba la cabeza, porque entraban otra vez los fantasmas. La charla del míster consiguó que saliéramos en la segunda parte con una mentalidad diferente“.





Esquerdo confesó que esas desconexiones “no son cosa de la formación, es mental, es la manera cómo afrontas las cosas. Cuando metes el primero te relajas un poco porque crees que ya está todo hecho y no, en esta categoría si no lo das todo como lo dimos en la segunda parte no viene otro gol de regalo y al final pasó lo que pasó, que nos remontaron”.

En cualquier caso, esa charla de Javi Rey sirvió para darle la vuelta al marcador y sumar la segunda victoria consecutiva: “No habíamos cambiado la mira de lo que es el objetivo, que son los puestos de ascenso, pero es un alivio ver que ya estás más cerca y una victoria te vuelve a meter ahí. Ahora buscamos que la racha sea lo más larga posible y enlazar victoria tras victoria”.

Yeray y Álex Costa

Esquerdo también habló de dos de sus compañeros que fueron protagonistas el domingo. El primero de ellos, Yeray, del que dijo que “es un grandísimo jugador y también tendría sitio con defensa de tres, pero desde mi punto de vista de media punta destaca mucho más que de extremo, aunque ha habido días que ahí ha hecho partidazos también. Es una duda que también crea al entrenador, pero mientras siga así, que juegue donde quiera“.

En cuanto a Álex Costa, el centrocampista apuntó que “lo importante es que siga siendo como es porque nos va a beneficiar tanto a nosotros como a él. Sus sensaciones son de bienestar todo el rato, pero es un chico que trabaja mucho y lo demuestra el fin de semana con goles”.

Finalmente, Esquerdo advirtió de que el partido del próximo sábado ante el Ourense será similar al del Amorebieta: “Estamos en un momento en el que el equipo al que nos enfrentamos viene de ganar el partido anterior. Vienen de dos victorias y están a un partido de salir de abajo. Nos van a hacer darlo todo igual que aquí contra el Amorebieta”.