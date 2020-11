Esta Navidad Santa Claus atenderá las peticiones de los niños del Bierzo a través de videoconferencia

La situación sanitaria actual hace que este año Papá Noel (grupo de riesgo ante la COVID 19 debido a su edad) deba

extremar las precauciones; pero eso no impedirá que reciba a todos los niños que quieran hacerle llegar sus cartas.

Es cierto que no podremos sentarnos en su regazo para hacer el tradicional balance de año; pero las nuevas tecnologías nos ayudarán a que este mágico momento no desaparezca.

Como la mayor parte de los abuelos de España, Santa Claus “se ha puesto las pilas” y ha hecho un master en videollamadas para no tener que renunciar a atender las peticiones de los más pequeños. Desde el día 1 de diciembre contactará con todos los niños que lo deseen a través de videollamada desde su casa de Rovaniemi (Laponia).

Eventos Veint4 se encargará de gestionar estas videollamadas en el Bierzo.

En conversaciones mantenidas con Papá Noel ha asegurado que “todas las cartas llegarán y ningún niño se quedará sin regalo esta Navidad” además “consciente de que este año los más peques se han portado especialmente bien” hará un esfuerzo para todos reciban sus regalos”.

Si quieres que Santa Claus llame a tu casa, contacta cuanto antes con Eventos Veinti4 para reservar fecha y abonar los costes de la conferencia desde el Círculo Polar Ártico”.