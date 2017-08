Si este sábado fue el Racing Club de Ferrol el que visitó El Toralín en partido correspondiente a la jornada número 2 del grupo 1 de Segunda División B, donde el encuentro finalizó con empate a cero, este próximo miércoles día 30 a las 20:30 horas será el conjunto gallego del Rápido de Bouzas el que se va a medir a la Deportiva, en este caso en encuentro correspondiente a la 1ª eliminatoria de la Copa del Rey, y que será a partido único, donde en caso de ganar el próximo rival en esta competición sería el Atlético Baleares también a partido único y en El Toralín.

El entrenador de la Deportiva, Carlos Terrazas, quiere superar esta eliminatoria por lo cual pondrá en liza un once capaz de llevarse el partido y con él superar esta 1ª elimiantoria, cosa que el bilbaíno conoce muy bien de su etapa en el Mirandés donde llegó a los cuartos de final. Pero para eso no sólo tiene que superar el partido ante el Rápido de Bouzas, equipo que ganó la pasada jornada en Pasarón al Pontevedra por 1-2 y que está ubicado en el tercer puesto de la tabla con 6 puntos, si no después al antes citado Atlético Baleares.

Las buenas sensaciones que ha dado el equipo blanquiazul ante el Racing de Ferrol el pasado sábado, hará que sean muchos los aficionados que se den cita este miércoles en El Toralín, partido donde los socios no tienen que pagar, y los que no lo sean pagarán unos precios muy asequibles, es decir, 5 euros en los fondos, 10 en preferencia y 15 en tribuna.