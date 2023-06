Ester Muñoz apela a la discreción para evitar pronunciarse sobre los pactos con UPL

Los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presiden la Comisión General de Coordinación Territorial donde se presentará la campaña de incendios forestales 2023

La presidenta provincial del PP de León, Ester Muñoz, evitó este martes pronunciarse sobre las negociaciones abiertas con la Unión del Pueblo Leonés y de las que pueden depender las alcaldías de varios municipios o la Diputación. “De las cosas que se hablen en reuniones de trabajo procuro no hablar de ellas. Otros lo hacen. Nos toca llegar a acuerdos y estamos empezando estas negociaciones y voy a ser discreta mientras no tenga nada que anunciar, porque es lo que me corresponde. Tampoco hemos hablado de qué me ofreces tú y que te ofrezco yo”, manifestó preguntada al respecto.

Muñoz señaló que en esta fase de la negociación no participan los candidatos sino el comité elegido para tal fin y que éstos podrían incorporarse cuando se alcancen acuerdos de gobernanza o cogobernanza. “La posición inicial del PP es que no gustaría gobernar todo con mayoría pero los ciudadanos nos han dicho que tenemos que negociar con otros partidos y esa es la fase en la que estamos ahora, en la del diálogo”, insistió.

Respecto a la elaboración de listas al Congreso y al Senado para las elecciones del 23 de julio apuntó que se lleva a cabo de forma paralela a las negociaciones sobre los municipios porque “los plazos se agotan” y recordó que PP suele anunciar el nombre de sus candidatos “dos días o tres antes” de que finalice el periodo establecido para ello, en este caso el 19 de junio.