Ester Muñoz: "Feijóo conoce perfectamente el problema de la despoblación"

Usted es una candidata muy joven pero con mucha experiencia, incluso también en la política nacional con su paso por el Senado. Últimamente, era la delegada de la Junta en la provincia, con lo cual conoce los problemas de este territorio al dedillo. Aunque sean unas elecciones nacionales y el Congreso sea una cámara de representación nacional, le quiero preguntar, como candidata del PP por León, ¿qué va a hacer por León, qué problemas detecta y qué soluciones va a intentar traer desde el Congreso de los Diputados para esta provincia?

Yo creo que el primer problema que teníamos es que teníamos un presidente del gobierno que ignoraba nuestra provincia. Al final, en los últimos cinco años, la inversión que ha hecho el gobierno de España en la provincia de León ha bajado un 33 por ciento. En los últimos Presupuestos Generales de estado, de hecho, un 11 por ciento menos. Fuimos la tercera provincia con menos inversión de toda España y, por tanto, esta provincia no se puede permitir ser más tiempo ignorada por el gobierno de España. Esta provincia tiene problemas importantes que tienen solución. Yo soy más de hablar en positivo y creo que esta provincia tiene muchas oportunidades si nos las quieren dar, si nos dan la oportunidad de mejorar.

Aquí en el Bierzo hay un potencial excepcional en materia agroalimentaria, en materia turística, en materia industrial. Que el presidente Feijóo haya dicho que una de las primeras cosas que va a hacer es arreglar el viaducto que lleva un año sin tener solución, creo que es muy importante para nuestras empresas. No puede ser que nuestras mercancías tengan que bajar hasta Benavente para llegar a los puertos de Galicia. Si este viaducto se hubiera caído en el país vasco o en Cataluña, ya estaría arreglado, pero como está caído aquí entre Galicia y Castilla y León, el presidente Sánchez no ha mirado para él. Yo creo que hay cuestiones importantes como el nudo del Manzanal y el Corredor Atlántico noroeste, que es una apuesta decidida por el presidente de la Xunta, por el presidente de la Junta de Castilla y León y que, además, quiero recordar que el Partido Popular es el único partido que en su programa lleva la apuesta del Corredor Atlántico y por tanto yo creo que eso va a beneficiar mucho a las empresas que se instalen aquí en el Bierzo.

Esta provincia tiene un problema que no es único, característico de aquí, ni del Bierzo, ni de la provincia de León sino del oeste de este país que es la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. Es evidente que vivimos en una España que va a dos velocidades una que es el oeste y otra que es el mediterráneo y yo creo que necesitamos un presidente que tenga una idea de país, que quiera armonizar nuestra nación y que todos podamos vivir con las mismas oportunidades donde queramos, y creo que ese presidente es Feijóo porque Feijóo conoce perfectamente la dispersión, el envejecimiento, la despoblación porque ha sido presidente de una comunidad que sufre lo mismo que sufrimos nosotros y, por tanto, creo que todas esas oportunidades que van a venir de la mano, siempre lo he dicho, de un pacto de estado, no solo entre fuerzas políticas sino entre administraciones. El problema de la despoblación en León no se va a arreglar con una fórmula mágica. El problema de la despoblación solo se va a arreglar si hay un planteamiento de país en el que el gobierno de España, junto al gobierno de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, tengan un plan para revertirlo. Mientras eso no pase, aquí pueden prometer lo que quieran, pero no se va a solucionar porque la despoblación es un mal que no solo aqueja a España sino a Europa. Es un modelo al que nos vamos a enfrentar los próximos años. La gente va a grandes ciudades y hay que plantear qué tipo de modelo queremos para nuestro país, y creo que el que tiene en la cabeza ese modelo es el presidente Feijóo.

¿Qué ventaja o qué mejora se podrá notar en caso de que el Partido Popular, como parece que dicen todas las encuestas, logre lograr la presidencia del Gobierno al coincidir ese color político en la Moncloa con el color político de lo que es el Ejecutivo de la Junta de Castilla y de León?

Bueno, pues para empezar, yo estoy segura que va a dejar de haber enfrentamientos desde el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León. Quiero recordar que el gobierno de Sánchez nos debía 200 millones de euros del IVA que no nos daba porque no le daba la gana. Eso estoy convencida que con el presidente Feijóo eso no va a pasar. No va a pasar que un ministro desde la Moncloa diga que en Castilla y León tenemos un problema con la escolarización de los niños y con la educación. Perdón: tenemos la mejor educación de España y de Europa. Es decir, yo creo que los ataques a Castilla y León van a terminar. Creo que además vamos a dejar de sufrir ese abandono al que nos ha sometido el Gobierno central. Un tema que preocupa mucho a nuestra provincia es la sostenibilidad de nuestro medioambiente pero también de nuestro sistema agrario y ganadero en la montaña con el lobo. Ya no vamos a tener un gobierno de España que prefiera proteger al lobo frente a la actividad agrícola y ganadera. Yo creo que vamos a tener un aliado en el gobierno de España, no un enemigo. Y ahora mismo la provincia de León tenía alguien que no solo nos ignoraba sino que además nos atacaba y yo creo que eso va a ser una diferencia fundamental.