Ester Muñoz no "concibe" más opción que el apoyo a Raúl Valcarce como candidato del PP a la Presidencia de la Diputación de León

Ester Muñoz y Raúl Valcarce. / EBD

La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, insiste en que “no concibe” otra opción que no sea el apoyo total del partido al alcalde de Carracedelo Raúl Valcarce como candidato del partido a la presidencia de la Diputación de León.

Así lo dijo este jueves en León, después de las victorias del llamado ‘sector crítico’, liderado por Javier Santiago Vélez, en todos los partidos judiciales, a la espera, solo, de lo que ocurra en el Bierzo, que debe elegir a tres diputados provinciales. En la comarca se habla de dos posibles candidaturas. La que respalda la dirección del partido, con Raúl Valcarce a la cabeza, acompañado por el alcalde de Molinaseca, Alfonso Arias y Noelia Pombo de Oencia. Por otro lado estaría la ‘crítica’, con el alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, el de Balboa, Juan José López, y el concejal de Cabañas Raras, Manuel García.

Aún así, Muñoz insiste en que Raúl Valcarce tendrá un apoyo masivo. “Es muy difícil que la lista que encabeza Raúl en el Bierzo no tenga el apoyo mayoritario. Lo veo muy complicado. Es un alcalde histórico que además tiene una gestión que le avala en su ayuntamiento y en la propia Diputación. Yo no concibo otro resultado”, asegura.

Añade que su trabajo al frente del partido no se debe valorar en peleas internas, si no ganando elecciones. “La fuerza de la dirección, mi gestión, se tiene que traducir el resultados electorales. Al final a una la ponen de presidenta para ganar elecciones. Quienes me han avalado y me avalan son los leoneses. Y estoy convencida que así será el domingo”, finaliza.