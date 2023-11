Ester Muñoz le pide al PSOE que “se despoje del barniz sanchista y deje salir el socialismo primigenio basado en la igualdad”

La presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, comparece antes los medios tras las concentraciones de este domingo

La presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, le pidió hoy al Partido Socialista y a sus 120 diputados que “se despojen del barniz sanchista y deje salir el socialismo primigenio que tenía como base fundamental de su ideología la igualdad y la distribución de riqueza por todo el territorio”, al considerar que “ya está bien de pactos con todos aquellos que odian resto de españoles”, tal y como afirmó que son “los independentistas catalanes y vascos”, a los que acusó de “querer que las comunidades autónomas humildes les ceben”.

Muñoz, que quiso agradecer afluencia masiva de miles de leoneses que dejaron una “Plaza de San Marcelo totalmente desbordada” en un “día histórico” en todo el país para “decirle a Pedro Sánchez que no haga lo que está a punto de hacer”, como es “saltarse la Constitución, romper el Estado de Derecho y conculcar la división de poderes”, quiso dejar claro que las concentraciones “no se celebraron porque se considere ilegítima una mayoría parlamentaria”, sino porque “ninguna mayoría parlamentaria puede estar por encima de la ley y eso es lo que está pretendiendo hacer el PSOE”.

En este sentido, recordó que el PSOE se presentó a las elecciones generales del mes de julio con “una consigna muy clara” que era “el no a la amnistía”, al igual que el PP. “Los propios ministros socialistas decían que el Gobierno nunca incumpliría la Constitución y que la amnistía no cabía en ella”, afirmó la ‘popular’, que considera por tanto que se está produciendo “un fraude electoral” por “haberse presentado a unas elecciones mintiendo a los españoles”.

“Cuando dicen que no respetamos la mayoría de las urnas se equivocan, porque lo que estamos diciendo es que han engañado a sus electores por haber dicho no a la amnistía y ahora aprobarla, mientras afirman que una mayoría parlamentaria está por encima de la ley, pero eso no es cierto, porque en una democracia todos los poderes públicos, incluidas las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional, están sometidos al imperio de la ley”, resaltó.

Para la presidenta del PP de León, el hecho de que el PSOE incluya en el pacto que “en España ha existido persecución judicial a políticos con sus ideas”, se está “rompiendo la democracia de arriba a abajo y revienta la separación de poderes”. Así, “decir que habrá comisiones legislativas para controlar qué jueces han perseguido a políticos, se trata de subvertir la separación de poderes y decir que el legislativo está por encima del judicial”.

Por este motivo, consideró “muy importante” que Pedro Sánchez “vea que la gente no está con él, que le han calado y han visto que ha mentido a todos en campaña” para que “crea que puede hacer lo de la fábula de la rana, que es cocernos a fuego lento para que nadie diga nada”. “Si él considera que puede tenernos callados, está muy equivocado, porque la gente va a salir a defenderse y defender la democracia”, advirtió.

“Golpe desde dentro”

Ester Muñoz echó la vista a hace seis años atrás, cuando “la democracia sufrió un golpe al Estado por parte de los independentistas”, para recordar cómo “todos los poderes se pusieron al mando para pararlo -el poder judicial con sus sentencias, el poder ejecutivo con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, y las cortes generales con el artículo 155 aprobado por el PSOE y el PP-”.

Sin embargo, a día de hoy, “la democracia puede volver a ser atacada, mientras que el PSOE va quitando todas las defensas que existen en la democracia, en la constitución, la ley y el ordenamiento jurídico para facilitar el golpe desde dentro”. De este modo, Muñoz acusó a Pedro Sánchez de “abrir las puertas a los independentistas” a pesar de que “hace seis años estaba con todo el ordenamiento jurídico para parar el golpe a la nación”.

Debate de investidura

De cara a la celebración del debate de investidura, previsto para los días 15 y 16 de noviembre, Ester Muñoz aseguró que le gustaría que “que se abriesen todos los temas importantes para Castilla y León”, ya que “en los pactos no aparece absolutamente nada del resto de España más allá de la ambición de Pedro Sánchez por ser presidente y las de los independentistas”.

“No se habla ni del Corredor Atlántico, ni de la Vía de la Plata, ni del Manzanal, ni de nada de lo que tiene que importar al resto de españoles, como la despoblación, la natalidad, la agricultura o el Pacto del Agua”, lamentó la presidenta de los ‘populares’ leoneses, al tiempo que se comprometió a “intentar meter las necesidades de León y del resto de España”, aunque reconoció que “es complejo porque el PSOE está ahora al frente de las necesidades de los independentistas”.