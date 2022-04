Desayunos Digitales con la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz. / QUINITO

La delegada de la Junta en León, Ester Muñoz, protagoniza una nueva entrega de los Desayunos Digitales que El Bierzo Digital ha puesto en marcha con motivo del XX aniversario de este periódico. En esta entrevista, Muñoz repasa la actualidad del nuevo gobierno autonómico, las peculiaridades de la provincia leonesa y las necesidades de la comarca del Bierzo, así como la renovación en el Partido Popular pensando ya en las próximas elecciones municipales.

Nuevo gobierno autonómico. Los ciudadanos de Castilla y León pueden estar satisfechos porque se ha cumplido la voluntad de las urnas y hay un gobierno de centro-derecha que está centrado en los problemas de la comunidad, como está reflejado en el pacto de gobierno. Ahora lo que hace falta es ponerse a andar, tenemos una época compleja por delante con una crisis económica acuciante y la primera medida de este gobierno ha sido una bajada generalizada de los impuestos en Castilla y León.

Funciones de la delegación. En una comunidad tan extensa es importante que la administración territorial tenga delegaciones que la acerquen al ciudadano. Yo lo entiendo de una manera cercana, teniendo línea directa con los alcaldes y mostrando a la ciudadanía lo que hace la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, tengo el empeño de acudir a la clausura de todos los programas de formación y empleo.

Representación de León en el gobierno autonómico. Seguimos teniendo al ‘superconsejero’ Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha demostrado que siempre está pendiente de la provincia de León, al frente de una consejería tan importante como Medio Ambiente. Pero yo creo que lo importante es buscar a los mejores, sean de la provincia que sean.

Regionalismos. Los políticos estamos para resolver problemas, no para decir a la gente cómo se tiene que sentir. Ha habido gente que con la excusa de la identidad se ha dedicado a destinar recursos públicos a cosas que no interesan a la gente y a enfrentarles, mientras otras comunidades lo hemos dedicado a tener los mejores servicios públicos. Yo respeto la identidad de cada ciudadano, a mí lo que se me tiene que exigir es que los servicios públicos que damos sean los mejores, y lo son, aunque haya que mejorar muchas cosas.

Necesidades del Bierzo. Me parece injusto hablar de transición justa, como pretende el Gobierno, porque no ha habido una transición entre la minería y otra industria. Ahora, con todo cerrado, vamos a remolque a ver si reindustrializamos el Bierzo. Es fundamental un plan específico entre el Gobierno de España y la Junta, no sólo para el Bierzo, sino para todo el oeste de España. En esta zona en concreto sería fundamental el eje ferroviario León-Astorga-Ponferrada, la autovía a Orense y destinar fondos europeos a reindustrializar la zona, pero el gran proyecto del Gobierno es convertir la Ciuden en un museo, y pretender que la gente que trabajaba en la mina ahora sean escultores y pintores no me parece serio.

Renovación del PP. Me consta que la dirección provincial está poniendo el partido a punto para las próximas convocatorias electorales y conseguiremos poner a los mejores candidatos en cada sitio para ofrecer el mejor proyecto. En el Bierzo estamos haciendo mucho trabajo con una labor de cercanía y la mejor fórmula para que la gente nos vote es el ejemplo, si ven a los políticos del PP cercanos y resolviendo sus problemas, estoy convencida de que vamos a tener grandes resultados.