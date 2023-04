El PP provincial sitúa “dentro de la normalidad” de la campaña la pérdida de sus representantes en Bembibre

Desayunos Digitales con la delegada de la Junta en León, Ester Muñoz. / QUINITO

La presidenta del PP de León, Ester Muñoz, aseguró que la baja de militancia de los tres ediles que hasta este jueves conformaron el grupo municipal de los ‘populares’ en el Ayuntamiento de Bembibre -Elsa García, Elba Casado y David Otero- se enmarca “dentro de la normalidad” de las semanas previas a una cita electoral. “A veces nos gustaría que estuvieran todos, pero no puede ser”, señaló Muñoz, que agradeció el “trabajo de oposición muy responsable y muy fructífero” desarrollado por García, Casado y Otero a lo largo del mandato.

En ese sentido, señaló que “las puertas del PP siguen abiertas para volver cuando ellos quieran” y lamentó que su decisión de abandonar la disciplina del partido tenga que ver con que “se decide no contar con ellos o no aceptan en qué puesto van”. “Se hacen unas listas, se ofrecen unos puestos, no los quieres…”, apuntó la presidenta provincial, que insistió en que la situación se encuentra “dentro de la normalidad”.

Al respecto, cabe recordar que los tres concejales comunicaron hoy su decisión de darse de baja en el partido y pasar al grupo de no adscritos, cuando falta un mes y medio para los comicios que renovarán las corporaciones locales. Según los ediles, esta decisión “muy meditada y difícil de tomar” es consecuencia de la “falta de apoyo” por parte del partido a lo largo del mandato.