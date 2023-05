Ester Muñoz tilda de “humo” el anuncio del estudio de viabilidad de la mejora del Lazo del Manzanal

Ester Muñoz y Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante el acto celebrado en La Bañeza. / EBD

La presidenta provincial del PP en León, Ester Muñoz, calificó de “humo” el anuncio hecho ayer por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre la licitación, en verano, del estudio de viabilidad de la mejora del trazado ferroviario del Lazo del Manzanal.

“Prometió el nudo logístico al Bierzo y no concreta nada, no dice por qué no lo ha hecho hasta ahora, lo promete en campaña y no me canso de repetir que quien más promete es el que sabe que no va a cumplir y es a lo que nos tiene acostumbrados el PSOE”, señaló Muñoz sobre las palabras de Sánchez, que participó en Bembibre en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE del Bierzo y Laciana para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Son palabras que pronunció este jueves en La Bañeza, durante el acto celebrado con los candidatos del partido de la localidad, Javier Carrera, y de Astorga, José Luis Nieto, para hablar sobre el eje de comunicaciones entre ambas localidades.