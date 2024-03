Estos son los 10 mejores animes de los últimos 15 años

En el Bierzo son numerosos los ciudadanos que se declaran amantes del anime. Muchos de ellos dieron comienzo a su afición por este tipo de series viendo la mítica Bola de Dragón del recientemente fallecido Akira Toriyama. Lo cierto es que los animes que se daban forma en aquella época eran excelentes, pero hoy en día también se publican algunos que merecen mucho la pena. Así lo demuestran los que veremos a continuación.

Basándonos en nuestro propio criterio y en el del gran público, hemos elaborado un ranking con los mejores animes que se han hecho a lo largo de los últimos años. Si tú también eres fan de este tipo de producciones audiovisuales hechas en Japón, te lo pasarás en grande con cualquiera de ellas. De hecho, te resultará difícil parar de ver capítulos, ya que todas enganchan desde el minuto uno.

Ataque a los Titanes

Las grandes murallas protegen una ciudad cuyos habitantes han de proteger. Pero, ¿cuál es la amenaza a la que se enfrentan? La peor posible: unos gigantescos titanes que tratan de acceder por todos los medios a esa zona que parece inexpugnable.

Más allá de una línea argumental bastante bien traída, Ataque a los Titanes destaca por la excelente puesta en escena. Tanto el aspecto visual como la banda sonora son excelentes en todos los sentidos. Se nota que estamos ante un anime que se estrenó en el año 2013.

Ahora que ya ha concluido con un final espectacular en el que no vamos a profundizar para evitar spoilers, es un buen momento para disfrutar de Attack on Titan. Si no sabes donde ver anime online gratis, has de saber que en la red hay varias alternativas muy recomendables.

Hunter x Hunter

Aunque con el paso de los años ha acabado siendo bastante conocida a nivel internacional, a Hunter x Hunter todavía le falta para alcanzar la fama que merece. Y es que es un anime de los más divertidos que se han hecho en los tres últimos lustros.

Sin ahondar demasiado en la historia, sí podemos decir que trata de un niño que se convierte en cazador con el principal objetivo de dar con el paradero de su padre.

Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen

Guardianes de la noche: Tren infinito cosechó un importante éxito, teniendo en cuenta que no es fácil triunfar con una película de anime. Sin embargo, la historia había quedado incompleta. Sus creadores no querían dejar a los fans con decenas de dudas, así que decidieron publicar una serie a modo de secuela. Hablamos de Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen. Su argumento puede resumirse en dar caza a un demonio. Tal vez creas que no es muy original, pero el resultado sorprende en todos los sentidos.

Hajime no Ippo Rising

Se estrenó el mismo año que Ataque a los Titanes, por lo que era de esperar que no obtuviera tanto éxito. A pesar de ello, en el Bierzo cuenta con unos cuantos seguidores, quienes disfrutan al máximo viendo los enfrentamientos del protagonista con otros boxeadores

Vinland Saga

Una venganza lleva al protagonista de Vinland Saga a meterse de lleno en una especie de guerra que tiene una duración de 48 capítulos. Debido al ritmo frenético de muchos de sus episodios, te engancharás y no podrás parar de verlos hasta completar las dos temporadas en un tiempo récord.

Steins;Gate

Como no podía ser de otra manera, el hilo argumental discurre en la zona ‘friki’ por antonomasia: Akihabara, un lugar al que decenas de otakus del Bierzo sueñan con ir. Si te gustan los viajes en el tiempo, no puedes perderte este anime.

Your Lie in April

¿Eres de esas personas que afirman no llorar nunca con las películas y/o las series? Your Lie in April supondrá un antes y un después. Te aseguramos que, como mínimo, derramarás unas cuantas lágrimas, sobre todo si te gusta la música.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

¿Recuerdas que al hablar de la temática de los demonios hemos dicho que tal vez no sea demasiado original? Esto es debido a que se repite bastante en el sector del anime, pero ello no significa que no sea atractiva, siempre y cuando el autor la trate como debe hacerlo. Es precisamente el caso de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ya que la historia del asesino de demonios es adictiva a más no poder.

Erased

Conocido en nuestro país como Desaparecido, el anime Erased no podía faltar en el top 10 por lo intrigante que es cada episodio. La temática de los viajes en el tiempo es la elegida por el autor para mantener enganchada a la audiencia a lo largo de los 12 capítulos. Por desgracia, se hacen bastante cortos.

One-Punch Man

La misma cantidad de episodios tiene One-Punch Man, el anime que cierra nuestro particular top 10. Es de los más conocidos, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta el carisma que desprende su protagonista.