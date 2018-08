Estreno mundial de la última obra de Cristóbal Halffter en la clausura del XXXII Curso de Composición e Interpretación de Villafranca

El sábado 11 de agosto, en la Iglesia de San Nicolás el Real de la Villa del Burbia, a las 20:00 horas, tendrá lugar el concierto de clausura del Curso de Composición e Interpretación que correrá a cargo de Iagoba Fanlo, jefe del departamento de Cuerda del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Associate of the Royal Academy of Music of London , Doctor en Artes y Humanidades.

Este tercer concierto de violoncello esta compuesto por obras de Johann Sebastian Bach y el estreno mundial de la obra para violoncello del maestro Cristóbal Halffter “Llanto por Pescaíto, sonidos para el nacimiento de un Ángel”, en palabras del autor: “En Hortichuelas de Nijar (Almeria) nació y vivió Gabriel Cruz, un niño al que se le conocía con el nombre de “Pescaíto” y que a la edad de ocho años, el día 1 de marzo de 2018, fue brutalmente asesinado. En esta obra para violoncello solo quiero expresar mis sentimientos de dolor e indignación, que son imposibles de transmitir con palabras. Con gran admiración a su madre Patricia Ramírez, por su ejemplo de dignidad y de valor”

En la tarde del viernes a las 20:00 horas en el teatro Villafranquino Enrique Gil y Carrasco, los alumnos del curso ofrecerán un concierto con piezas trabajadas en el mismo, y el profesro Iagoba Fanlo tocará obras compuestas por los alumnos durante el curso.

Entrada gratuita hasta completar aforo.