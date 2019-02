Excesiva confianza

Hace unos días el periodista de provincias pudo ver en vivo y en directo un acto preelectoral -que para el caso es lo mismo que electoral- del candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En concreto, se trataba de arropar al nuevo candidato a un ayuntamiento de los más grandes e importantes de Castilla y León. El presidenciable viaja ya con una infraestructura con mimbres de la tramoya electoral, incluso no sólo técnicamente, también con caras y cargos de sobra conocidos por los cuatro puntos cardinales de la Comunidad. Se echa en falta una mayor profesionalización de todo el escenario que envuelve a un candidato a presidente. Quizás todavía falta tiempo para ello. Y excepto a algunos errores nimios como la luz tenue y otras pequeñas cosas que no pasan desapercibidas al ojo acostumbrado a estas lides todo salió bien.

El discurso que «vende» el candidato Fernández Mañueco viene muy acorde a los tiempos de incertidumbre y fragilidad gubernamental nacional. Es evidente que se puede realizar un ejercicio paralelo entre Madrid y Valladolid; ganando este último por goleada. Pero mucho nos tememos que se respira mucha confianza en los cargos populares. Y decimos esto porque ya no son tiempos de mayorías absolutas, sino de hombres de diálogo y altura de miras más allá de sus intereses personales y de partido.

La fragmentación del voto, también por las alas de centro y derecha amenazan como nubarrones en todas las instituciones locales y por qué no en las regionales. Al final, puede que sólo sea una impresión, una moda, un argumento repetido mil veces, pero está ahí. El desgaste de Gobierno, el no dejar Herrera paso en plena legislatura a su sucesor -recordemos que su apuesta era Silván- obligó a Mañueco a ganarse a pulso unas primarias y ahora unas elecciones regionales con un PP en plena reconversión a nivel nacional con Pablo Casado. En tiempos de mudanzas no hacer cambios, reza el refrán castellano. Pero aún así hay que ser valientes y rejuvenecer formas y fondos.