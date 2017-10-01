Este domingo tuvo lugar la VI edición de la Trepaviñas, con la llegada y salida en la localidad de Cacabelos, con la participación de 550 ciclistas , y 170 corredores en las dos modalidades  de carrera (Media maratón y Trail). A su llegada pudieron degustar una majestuosa paella para 800 comensales entre participantes y acompañantes. Se batió el récord de la prueba en la modalidad de BTT, por parte de Iván Ochoa García con un tiempo de 2:34:04, y entrando en segundo lugar el anterior ganador de la prueba Didier González González, los cuales disputaron la carrera hasta el último momento.

CLASIFICACIONES

 

BTT-VI                TREPAVIÑAS

GENERAL FEMENINO

Tiempo            Nombre                                             Club

1    03:34:04    RESTREPO MARTÍNEZ, MONICA          INERCIA XTREM
2    03:50:31    MATIAS BARREIRO, SILVIA                    INDEP. POFERRADA
3    03:56:24    FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA       ROLDANAS BIKE


GENERAL MASCULINO

Tiempo            Nombre                                                 Club

1     02:36:47    OCHOA GARCÍA, IVÁN                            A2-CIUDAD DE ASTORGA
2     02:40:08    GONZALEZ GONZALEZ, DIDIER             CBF BIKE
3    02:42:20    LORENZO BALSA, JORGE                        MITTO CUSTOM WEARMEDIA MARATON- VI                  TREPAVIÑAS
GENERAL FEMENINO

Tiempo            Nombre                                                 Club
1    02:45:39    DÍAZ GARCÍA, MONICA                           UST
2    02:59:33    MARTÍNEZ ALFONSO, ANA                     PATACAS RUNNERS
3    03:00:03    GARNELO FABA, MARÍA ESTHER           PATACAS RUNNERS

GENERAL MASCULINO
Tiempo            Nombre                                                 Club
1    02:02:29    PARRA CARAMES, JESUS FELIX            ASTORGA RUNNING
2    02:09:22    FERNÁNDEZ ARIAS, JORGE                  KALENTADAS TRAILRUNNING
3    02:09:23    VÁZQUEZ PENA, MARCOS                   KALENTADAS TRAILRUNNING


TRAIL- VI                  TREPAVIÑAS
GENERAL FEMENINO

Tiempo            Nombre                                                Club

1    03:38:11    LAMAS CUADRADO, FLOR                CLUB BENAVENTE ATLETISMO
2    03:52:33    AIRA OJEA, SARA                                LOGI TRAIL


GENERAL MASCULINO
Tiempo            Nombre                                                Club

1    02:31:48    MEDIAVILLA VALLINAS, RUBÉN               FISIORAMA – DRASANVI
2    02:47:04    SAN MIGUEL BODELON, JAVI                  TEAM BOTILLOS DEL BIERZO
3    03:02:25    LAMIEL PUENTE, PABLO                           INDEP. CACABELOS

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