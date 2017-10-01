CLASIFICACIONES
BTT-VI TREPAVIÑAS
GENERAL FEMENINO
Tiempo Nombre Club
1 03:34:04 RESTREPO MARTÍNEZ, MONICA INERCIA XTREM
2 03:50:31 MATIAS BARREIRO, SILVIA INDEP. POFERRADA
3 03:56:24 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ROLDANAS BIKE
GENERAL MASCULINO
Tiempo Nombre Club
2 02:40:08 GONZALEZ GONZALEZ, DIDIER CBF BIKE
3 02:42:20 LORENZO BALSA, JORGE MITTO CUSTOM WEARMEDIA MARATON- VI TREPAVIÑAS
GENERAL FEMENINO
Tiempo Nombre Club
1 02:45:39 DÍAZ GARCÍA, MONICA UST
2 02:59:33 MARTÍNEZ ALFONSO, ANA PATACAS RUNNERS
3 03:00:03 GARNELO FABA, MARÍA ESTHER PATACAS RUNNERS
GENERAL MASCULINO
Tiempo Nombre Club
1 02:02:29 PARRA CARAMES, JESUS FELIX ASTORGA RUNNING
2 02:09:22 FERNÁNDEZ ARIAS, JORGE KALENTADAS TRAILRUNNING
3 02:09:23 VÁZQUEZ PENA, MARCOS KALENTADAS TRAILRUNNING
TRAIL- VI TREPAVIÑAS
GENERAL FEMENINO
Tiempo Nombre Club
1 03:38:11 LAMAS CUADRADO, FLOR CLUB BENAVENTE ATLETISMO
2 03:52:33 AIRA OJEA, SARA LOGI TRAIL
GENERAL MASCULINO
Tiempo Nombre Club
1 02:31:48 MEDIAVILLA VALLINAS, RUBÉN FISIORAMA – DRASANVI
2 02:47:04 SAN MIGUEL BODELON, JAVI TEAM BOTILLOS DEL BIERZO
3 03:02:25 LAMIEL PUENTE, PABLO INDEP. CACABELOS