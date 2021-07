La expedánea de Fuentesnuevas desdice a Cartón y explica las cuentas

Foto de archivo de Mari Crespo. / QUINITO

Ante las manifestaciones del presidente de la junta vecinal de Fuentesnuevas, y al tiempo concejal del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, que recientemente señalaba que la anterior junta dejó 244.787,30 euros de deuda, la expedánea del municipio Mari Crespo, ha querido hacer varias puntualizaciones.

La primera es que la Junta Vecinal, ante la necesidad de la ampliación del cementerio, adquirió 2 parcelas anexas al mismo de 6.232 m², por importe de 98.600 €, (incluida la cantidad de 29.000 € de Plus Valía que cobra el Ayuntamiento de Ponferrada), siendo el valor catastral de 165.256,08 € y quedando pendiente de pago aplazado 92.600 €.

“Efectivamente durante el mandato del Sr. Cartón se han pagado 10.000 €, al adjudicatario de la construcción de 96 nichos, por importe de 10.000 €, quedando pendientes de abono 47.414,50 €. Lo que no dice el Sr. Cartón que esos 10.000 €, fueron pagados con los saldos dejados en las cuentas de la Junta Vecinal con un saldo de 3.920 €, en Banco Santander y 13.926,70 € en Caja Duero a fecha del fin de mandato, es decir, un saldo en bancos de 17.846,70 € a lo que hay que añadir la venta de 16 nichos en el Cementerio Viejo, vendidos por el Sr. Cartón al precio de 750 € unidad y que son 12.000 €, siendo pues el saldo total de 29.846,70 €”, puntualiza Mari Crespo.

“Si gestionase la construcción de los 96 nichos nuevos y su venta por importe de cada uno de ellos en 750 €, tendríamos que 750×96 = 72.000 € de ingresos, deduciendo los costes de la construcción quedaría un superávit de 24.585,50 €, ello supone trabajo y dedicación, lo que parece ser que el Sr. Cartón no está dispuesto a hacer por el pueblo, como se acredita en el orden del día de la Junta Vecinal de fecha 8/04/2021, que literalmente dice: “Renuncia de la Junta Vecinal a sus competencias y delegar en el Ayuntamiento de Ponferrada la Gestión y prestación del servicio del cementerio y actividades funerarias, así como las del campo de Fútbol de Fuentesnuevas”, añade.

La expedánea recuerda a Cartón que la empresa encargada de la construcción de los nichos “se ofreció a gestionar su venta y saldar la cuenta, contestando el pedáneo que era él quien mandaba, no queriendo que esto se resolviese al igual que otros proyectos ya iniciados. Lo que pretende está claro, quitar competencias a la junta vecinal, obviando la opinión de los vecinos”.

Mari Crespo apostilla que la cuantía pendiente de pago (92.600 €) de las fincas adquiridas no corresponden a una factura de gasto, sino “a una inversión y que debe formar parte dentro del inventariado de la Junta Vecinal, con un valor de al menos por dicha cantidad, por lo que contablemente quedaría en cero”.

Respecto del IBI que corresponde al campo de fútbol juvenil y campo de la fiesta, cuyo uso no generan ingresos, en todo caso el Ayuntamiento, según la expedánea, “sólo tendría derecho a cobrar el IBI correspondiente al ejercicio 2018 de mi mandato, es decir, unos 6.000 € aproximadamente y no los 104.000 €, que el Sr. Cartón dice que se deben, correspondiendo su abono a partir de ese año a la Junta Vecinal actual. En todo caso, no se olvide que es la Administración la que paga y es la Administración la que recibe”.

Por último, la expresidenta de la junta vecinal pide al actual presidente que el pueblo merece ” mayor implicación del para atender sus necesidades y que se le diga la verdad, pues los ingresos de la Junta Vecinal son más de los 1.000 €, que Vd, dice que se ingresan”, pidiéndole que convoque un Concejo Público para aclararlo.

