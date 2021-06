Copa de vino de la DO Bierzo. / Ical

El próximo viernes 25 de junio tendrá lugar en la sede de la Denominación de Origen Bierzo la jornada de cata para la calificación de los vinos de la añada de 2020. Este año participan un total de 22 catadores entre enólogos y expertos venidos desde otras denominaciones de origen como Ribera del Duero, Toro, Cigales, León, Cebreros, Valdeorras o Uclés, así como varios representantes del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y de la Estación Enológica de Castilla y León.

Isabel Mijares, enóloga, química y escritora del vino, será en esta ocasión quien dará lectura al veredicto del panel de cata que calificará los Bierzos del 20.

El comité catará a ciegas vinos blancos elaborados con Godello, rosados, tintos de uva Mencía y, por primera vez, claretes, todos ellos vendimiados en 2020, un año en el que se superaron los 11 millones de kilogramos de producción. Según informó el Consejo Regulador al término de la vendimia de 2020, las condiciones de entrada de uva en las bodegas fueron “excepcionales”, por lo que se espera una calificación óptima.

La vendimia de 2020 fue la primera que contó oficialmente con la producción de tres de los diez nuevos municipios reconocidos, en concreto Sobrado, Torre del Bierzo y Toreno, y es también la primera cosecha con Estaladiña y Merenzao como variedades reconocidas. También se ha elaborado por primera vez el tradicional clarete bajo el sello de calidad de la Denominación de Origen Bierzo.

Panel de cata

El panel de cata que evaluará los vinos DO Bierzo 2020 estará compuesto por Alejandro González (director técnico de la DO León), Enrique Pascual (presidente de la DO Ribera del Duero), Inma Cañibago (enóloga), Jorge Mazaira (director técnico de la DO Valdeorras), José Antonio Fernández (jefe de la Estación Enológica de Castilla y León), José Ignacio Marqués (representante del Itacyl), Lola Núñez (gerente de la DO Uclés), Manuel Herrera (bodeguero), Marcelino Calvo (sumiller del restaurante El Ermitaño), Rafael Blanco (presidente de la DO León), Ramón Villa (presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía), Raúl Escuredo (gerente de la DO Cigales), Santiago Castro (director técnico de la DO Toro), Santiago Pérez (técnico de la DO Valdeorras), José Antonio León (presidente de Sumilleres Palencia), Joaquín Buch (Sumilleres Palencia), Carlos Castellanos (vicepresidente de la Asociación de Sumilleres de León), Alberto Martín (Estación Enológica de Castilla y León), Marina García (González Byass), Diego Ortega (técnico de la DOP Cebreros), Mari Paz Aceves (Sumilleres de León) y Carlos González (Estación Enológica de Castilla y León).