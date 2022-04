Exposición fotográfica sobre despoblación en Bembibre

El lunes, día 11 de abril, a las 18 horas, se inaugurará, con la presencia de su autor, la exposición Mapas cerrados. Es un trabajo fotográfico sobre los pueblos abandonados que existen en la autonomía.

Iván García-Martín lleva más de diez años retratando los diferentes pueblos en los que ya no existen habitantes. O porque no se instaló en su momento electricidad o agua corriente o porque no se construyó una carretera para llegar dignamente; o porque una epidemia asoló el lugar… existen numerosas razones por las que hay pueblos donde ya no vive nadie. Donde antes había vida, ahora sólo encontramos escombros y maleza aunque todavía hay algo en estos lugares que sigue como siempre: el recuerdo.

La exposición cuenta con 35 fotografías, impresas artesanalmente sobre papel de algodón y tinta biodegradable; y 4 impresiones realizadas sobre madera mediante la técnica de imprimación.

Iván García-Martín es de Olmedo (Valladolid). Estudiar Bellas Artes y licenciarse en Comunicación Audiovisual, por la UCM, fue la única vía para canalizar su inquieta exploración visual. Exploración visual que le ha llevado por la fotografía, el documental, el video-arte, la pintura o el cine.