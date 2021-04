La Junta de Castilla y León ha comunicado que este 22 de abril se celebra el primer acto de forma telemática del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) en Ponferrada. Un sistema que los sindicatos y la patronal rechazan, salvo en ocasiones puntuales que así lo requieran, puesto que entienden que puede suponer la extinción total del servicio en El Bierzo a corto y medio plazo. Las razones que argumenta la Consejería de Empleo e Industria es la de ahorrar costes, ya que así se evitaría el desplazamiento de los funcionarios a Ponferrada, “todo ello en perjuicio de los empresarios y trabajadores bercianos”, según los sindicatos

“La tecnología es óptima y ha de usarse en el sentido positivo para facilitar la realización de tareas con un objetivo beneficioso. Sin embargo, en materia de resolución de conflictos extrajudiciales consistentes en mediar, dialogar, o equiparar los posibles sesgos de rangos jerárquicos para poder llegar a acuerdos, la función telemática en este ámbito no es la apropiada ya que desvirtúa y precariza el fin del mismo”, señalan CCOO, UGT y FELE en un comunicado conjunto.

Las tres organizaciones creen firmemente en poder solventar de la forma más apropiada todos los procedimientos que conlleva el Covid19 en materia de salud y prevención. Es por ello que los agentes sociales hemos aceptado la máxima utilización de medios telemáticos como videoconferencias, webinars, etc. para poder llevar a cabo nuestra labor bajo las circunstancias sanitarias. “En el caso del SMAC que se lleva a cabo desde las Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT) puede verse útil el uso de las acciones de conciliación o mediación a través de videoconferencia pero, como apuntamos, en la mínima expresión y no de forma prolongada en el tiempo, como la Junta de Castilla y León pretende llevar a cabo en Ponferrada. Ante esta decisión, los agentes sociales volvemos a alertar de una continua merma de servicios para El Bierzo, tan castigado ya por la despoblación y el desempleo”, aclaran. Así, sostienen que “la Dirección General de Trabajo y su equipo de Directores de las OTT no pueden insistir en que se está realizando un servicio excelente de mediación cuando realmente se está entorpeciendo este servicio”.

Según estas tres organizaciones, los trabajadores de las OTT realizan sus funciones con profesionalidad “y desde aquí queremos poner en valor su trabajo y desempeño”. “Sin embargo, desde la Dirección Regional de Trabajo se devalúan cada día las relaciones laborales. Sistemáticamente se lleva a cabo un ataque al ejercicio del Diálogo Social en todas sus vertientes y, más aún, se ponen trabas a la labor de facilitar la paz social que tanto y tan bien se ha llevado en práctica en anteriores legislaturas”, añaden.

Por último, desde CCOO Bierzo UGT Bierzo y FELE Bierzo denuncian “el incumplimiento y la práctica de mala fe en la extensión del SERLA en Ponferrada”. “Un acuerdo firmado en el Consejo del Diálogo Social y comprometido por el gobierno regional que cuenta ya con presupuesto aprobado y publicado en el BOCYL para cubrir los conflictos individuales de toda la Comunidad a través del SERLA y que, sin embargo, la Consejería de Empleo e Industria no tiene intención de ejecutar”.

“Por todo ello, los agentes sociales hacemos un llamamiento a la Consejería para que regrese a la senda de la lealtad institucional que debe imperar en el ejercicio diario del Diálogo Social, seña de identidad de nuestra comunidad”, concluyen.