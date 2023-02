Este sábado Fabero acoge el 25 aniversario de su Festival del Botillo

Festival del Botillo de Fabero. / EBD

Este sábado se celebra el 25 aniversario del Festival del Botillo de Fabero, organizado por la Asociación de El Cangalón. Este año, el evento contará con la deportista berciana Sabina Asenjo como mantenedora. La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, ha agradecido a la gente que "quiere y aprecia Fabero", y ha señalado que la presencia de Asenjo es "algo muy merecido, no solo por ser mujer o deportista, sino porque su proyecto de vida está en Fabero y eso es muy importante para un municipio que está perdiendo población y quiere que los jóvenes sigan estando en este entorno".

De este modo, Sabina aseguraba que "repasando la gente que había pasado por aquí me sentía un poco pequeña, porque ha pasado de lo mejorcito de España y del Bierzo", pero ha dejado claro su especial orgullo por ser la mantenedora en esta edición ya que Fabero es su pueblo, "y me hace especial ilusión que donde he crecido reconozcan todos los años de trayectoria, trabajo y esfuerzo". Señalaba estar "doblemente agradecida" y auguraba otros 25 años más, ya que aunque "hace 25 años no sabía ni lo que era el atletismo, ha pasado mucho tiempo, pero si te pones a pensar ha ido todo muy rápido y eso es lo bonito de la vida, que te vayan pasando cosas y disfrutar el camino".

