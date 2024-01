Fabero celebra su veintiséis edición del Festival del Botillo con más de 300 comensales

XXVI edición del Festival del Botillo “Villa de Fabero”. / QUINITO

La noche de este sábado se ha celebrado en Fabero la 26 edición de su Festival del Botillo “Villa de Fabero”, con un “enorme éxito de participación” pues se han vendido 322 entradas, lo que supone alrededor de 60 más que el pasado año. La alcaldesa, Mari Paz Martínez, ha señalado que esto se debe “en parte al mantenedor, y este año es de categoría y local, nacido y criado en Fabero”. Se trata del maratoniano y exatleta olímpico, Rodrigo Gavela.

La regidora ha querido agradecer también a la Asociación de jubilados y pensionistas El Cangalón “por estar ahí, porque gracias a ellos mantenemos esta ilusión y el reto que tenemos por delante”.

En cuanto a la gran acogida que ha tenido este año el Festival del Botillo “Villa de Fabero”, Martínez ha asegurado que “si esto va in crescendo habrá que plantearse buscar una ubicación nueva o ampliar el local para acoger a la gente que se ha quedado fuera”. En la pasada edición, cuando la mantenedora fue la lanzadora de disco Sabina Asenjo, acudieron 270 comensales. Este año, comenta Martínez, bastantes personas se quedaron sin entrada porque “por tónica general, los de Fabero cogemos las entradas dos días antes y este año hay gente que vino y ya no había”.

Por su parte, Rodrigo Gavela se sentía “muy halagado” de haber sido elegido mantenedor en esta 26 edición. “Me parece una idea muy buena, son 26 años y esperemos que sean muchísimos más. Nunca he venido porque siempre coincide con dos eventos muy importantes que tenemos, en febrero me era imposible venir pero hoy me he arreglado con mis compañeros y encantado”, explicaba el exatleta olímpico.

En su discurso, Gavela hablaba sobre la historia del botillo y de “cómo se hacía el botillo y cómo se hace ahora”. En esta línea, manifestaba que su “única queja” es que “es difícil encontrar botillos de verdad, picantes y con espinazo”, dice entre risas. “Cuando vamos por ahí, en Barcelona hemos encontrado restaurantes del Bierzo y tienen el botillo normal y el auténtico, que hay que encargárselo. Es una pena que le hayan quitado la esencia”.

También habló de “cómo combinaba hacer la matanza con mis entrenamientos, ya que yo siempre comí chorizo, botillo, cecina, siempre he corrido mucho, nunca he engordado. La clave no es la comida, es el ejercicio. No hay alimentos malos y con el botillo se puede hacer una vida tan sana como con la col”, señala.

Por último, el faberense hizo un repaso en su discurso de su vida deportiva desde que comenzó en Fabero, y después cuando “me crucé con gente que te cambia la vida”. Y también de cómo “en el mejor momento de tu vida, con 27 años un accidente tonto me retira de la alta competición”. “Ahora sigo muy relacionado con el mundo del atletismo. Yo soy periodista y desde hace 21 años trabajo en revistas de deporte, pero por casualidades también empezamos a hacer eventos y ahora somos la empresa mas grande de atletismo que hay en España”, concluía Gavela.

