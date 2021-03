Centro de salud de Fabero. / Jcyl

Los alcaldes de los municipios pertenecientes a la zona básica de salud de Fabero (Vega de Espinareda, Peranzanes, Candín y el propio Fabero) han censurado lo que consideran un “chantaje a nuestros mayores” por parte de la Junta de Castilla y León al priorizar la vacuna contra el COVID-19 “sólo si se pliegan a desplazarse a Ponferrada en vez de recibirla en su centro de salud”.

En este sentido, afearon las declaraciones del vicepresidente autonómico, Francisco Igea, en las que explicó que aquellos que no quieran o no puedan desplazarse al Hospital El Bierzo recibirán la vacuna en un nuevo turno aún sin fecha. Es más, los regidores acusaron a Igea de mentir, ya que “jamás se les ha dado opción alternativa al desplazamiento a Ponferrada” y la Consejería de Sanidad no se ha puesto en contacto con los ayuntamientos para consultar o aclarar este sistema.

Desprecio al medio rural

María Paz Martínez, Vicente Díaz, Santiago Rodríguez y José Antonio Álvarez (regidores de Fabero, Peranzanes, Vega de Espinareda y Candín, respectivamente) firman un comunicado en el que acusan a la Junta de aplicar “justo lo contrario de una apuesta por lo rural” y temen que sea un paso más hacia el nuevo modelo asistencial y sanitario que quiere imponer el actual Gobierno autonómico “reduciendo a la mímima expresión y alejando los servicios más básicos, centralizándolos en las capitales”.

En todo caso, los cuatro municipios recalcaron su “máxima colaboración” con la Junta a pesar del “desprecio” recibido, ya que “para nosotros no hay nada más importante que atender lo mejor posible a nuestros vecinos”.