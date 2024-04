Fabero continúa con su lucha por una sanidad rural de calidad

Este jueves 4 de abril ha tenido lugar una manifestación en Fabero para reclamar profesionales y medios tanto para el centro de salud principal del municipio como para los consultorios rurales. Son varias semanas las que llevan los vecinos de Fabero, Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes y Bárcena de la Abadía, además de los de San Pedro, concentrándose para pedir una sanidad rural de calidad.

Las protestas se centran sobre todo, en la falta de médicos y en los tiempos de espera para las citas previas. “He notado un cambio muy grande después de la pandemia, no hay médicos y te dan la cita para una semana como pronto”, denunciaba Samuel, uno de los vecinos del municipio.

Por su parte, la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, señala que “se tienen que tomar medidas más importantes desde la Junta para que esto no vuelva a ocurrir”. “No nos sirve que no haya esa planificación en cuanto a que no hay médicos, seguramente no hay médicos pero hay que planificar y que estos servicios no queden desatendidos”, reitera la regidora, que define la situación como “un desmantelamiento de los consultorios de las zonas rurales”.

Alrededor de 7.500 cartillas tiene el área de salud, ya que Fabero cuenta con 4.000 habitantes, Vega de Espinareda y Candín suman unos 3.000 habitantes y “Peranzanes sube 500 o 600 habitantes”, sostiene Martínez. “Una de las localidades menores como es Lillo del Bierzo tiene 400 cartillas, por lo que es importante que esto no siga pasando porque es una desatención muy grande”.

En cuanto a la cita previa, la alcaldesa asegura que “la mayoría de los vecinos están desencantados de cómo funciona el servicio”, además de los crecientes tiempos de espera. En cuanto a los profesionales del consultorio de Fabero, Martínez ha querido destacar su gran labor, porque “trabajan sin descanso y están saturados, ya que si a la gente mayor no se le atiende en sus consultorios lo que se hace es que los profesionales de otros centros de Fabero se los tienen que repartir”.

Aunque ahora mismo parece que “el servicio está un poco normal”, el área de salud llegó a estar sin los 4 profesionales del servicio de Urgencias. Aún así, la alcaldesa pide “no olvidar que si no se toman más en serio estos problemas de sanidad, acabaremos todos desmantelados, y esa es la sensación que nos da”.

Además de la manifestación de este jueves, mañana viernes se reunirán otra vez las asociaciones y las personas más involucradas en la lucha y “seguramente hagamos algún movimiento más”. También se encuentran a la espera de “una respuesta por parte de la gerencia en Valladolid, porque les hemos pedido una reunión hace mas de 15 días y no se nos ha contestado”.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha querido estar este jueves en Fabero “acompañando a los vecinos de este área de salud y mostrando nuestro total apoyo con la ciudadanía y a que se mantengan los servicios públicos que está desmantelando la Junta”. “Este es un ejemplo más de toda la provincia y las deficiencias que hay en el Hospital El Bierzo”, denuncia. “No contamos con un pediatra, ni con unidades de rayos, y evidentemente los vecinos ven día a día que no se está dando servicio a la gente”, concluye Cendón.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha acudido a esta manifestación “totalmente justa que pone de manifiesto esta necesidad evidente”, y ha querido aprovechar el momento para “recordar que hay un problema general que ha venido después de la pandemia, y es que que se han dejado de atender muchos consultorios que antes se atendían y se dejan de cubrir bajas y vacaciones”. En esta línea, pide “con serenidad y tranquilidad pero también con energía” a la Junta de Castilla y León, “un esfuerzo para apostar por el medio rural en un servicio esencial”. “El Bierzo es la periferia de la periferia pero tenemos los mismos derechos que el centro de la comunidad”, reitera Ramón.

Mari Paz Martínez descarta el transporte a demanda como solución

Mari Paz Martínez ha descartado que la solución a este problema sea el transporte a demanda y pide “el mismo trato igualitario porque somos ciudadanos de primera, igual que el resto”.

“Si tenemos aquí los servicios, ¿por qué tienen que ponernos un transporte a la demanda?, se pregunta la regidora. “Para hacernos una radiografía tendríamos que poder hacerla en el consultorio de Fabero desde 1990 porque tenemos la sala”, concluye.

Enmiendas socialistas por el futuro de Fabero

Desde el Partido Socialista han elaborado una serie de enmiendas que reivindican servicios esenciales de sanidad, educación, industria, patrimonio minero, abastecimiento y carreteras para esta zona en concreto, y que rondan los dos millones de euros en total.

Nuria Rubio ha indicado que se trata de “iniciativas centradas en cuestiones vitales para poder seguir desarrollando la vida en nuestros pueblos porque afectan directamente a los vecinos”, como el acondicionamiento de la escuela municipal infantil de Fabero, la conservación y recuperación de patrimonio industrial minero del municipio -a englobar dentro de la estrategia autonómica frente al reto demográfico- y la creación del centro temático de la minería con el proyecto de mina virtual en el Pozo Julia.

Además, la procuradora también ha anunciado la reivindicación de otros incumplimientos desde hace años por parte de la Junta de Castilla y León como las obras de renovación de la red general de abastecimiento del municipio, la vía rápida Fabero – Fresnedo y la circunvalación Fabero, con un enlace entre la LE 715 y la LE 711.

Fotografías de Quinito

