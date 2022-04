Fabero se convierte en el centro de la cultura pop con la exposición ‘Arte Bowie’

Exposición 'Arte Bowie' en Fabero. / EBD

Fabero rinde homenaje a David Bowie con la exposición 'Arte Bowie', organizada por el Instituto Leonés de Cultura (ILC), que se inaugura este 30 de abril en el recinto ferial Tomás Bañuelos. La apertura, prevista para las 13.00 horas, irá acompañada a las 18.00 horas de un desfile por las calles de la villa de modelos ataviados con los trajes que usó el propio Bowie y un concierto a cargo de la banda tributo Ziggy's Project que dará comienzo a las 19.30 horas en el parque municipal.

La exposición cuenta con 150 obras de 138 artistas y colectivos diferentes que integran la colección privada del músico, artista y coleccionista leonés Carlos Lúxor, comisario de la muestra. Cada pieza es una interpretación personal de su creador del legado musical, visual y estético de David Bowie. En su montaje en el Centro Leonés de Arte, 'Arte Bowie' atrajo a más de 3.000 visitantes.

"Ha sido muy emocionante todo el proceso. Al final lo que he buscado es compartir el arte de los demás con un nexo común que es Bowie. Cada uno lo ha interpretado a su manera e incluso a algunos artistas les he sacado de su hábitat de trabajo habitual", explica Carlos Luxor. "No puedo dar nombres porque son un montón y a todos les agradezco su implicación con esta propuesta, que sin ellos no existiría".

La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de junio, con entrada libre, los viernes y sábados de 17.00 a 19.00 horas. Para visitarla de lunes a viernes en horario de mañana es necesario reservar cita previa en el teléfono 987 550 211.