José Álvarez de Paz, junto a Olegario Ramón en una foto publicada por el alcalde en sus redes sociales / EBD

El abogado, profesor y político berciano del PSOE José Álvarez de Paz falleció este martes en Bayona a los 85 años de edad, según confirmaron fuentes socialistas. Nacido en Noceda del Bierzo, Álvarez de Paz obtuvo su escaño como diputado por León en el Congreso en 1979, responsabilidad que desempeñó hasta 1987, cuando dio el paso al Parlamento Europeo. Tanto el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, como el secretario general autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, y el secretario provincial en León, Javier Alfonso Cendón, expresaron las condolencias en nombre del partido por la pérdida del histórico militante.

A través de sus redes sociales, Ramón destacó que ‘Pepe’, como le conocían sus allegados, era un “ejemplo de vida: gran capacidad intelectual y compromiso con los desfavorecidos. Una persona que nos has marcado a los que te hemos conocido. No mueres, te siembras, y has sembrado mucho”.

Por su parte, Tudanca destacó a Álvarez de Paz como “un socialista excepcional” y recordó que hace dos años su tierra natal le brindó un merecido homenaje. “No olvidemos lo que le debemos a él y tantos de su generación”, subrayó Tudanca, que mandó un abrazo a la familia del fallecido. Por su parte, Cendón repasó la trayectoria de Álvarez de Paz como diputado y eurodiputado y remarcó que “sobre todo fue un gran compañero, carismático y luchador”. “Hoy es un día triste”, aseguró el líder provincial de los socialistas, que transmitió su más sentido pésame a la familia y amigos.

Abogado, profesor y político

En su faceta profesional, Álvarez de Paz, licenciado en Derecho, ejerció como abogado laboralista y como profesor y catedrático de economía en diversas universidades. En 2018, presentó su único libro, Nombres propios, en el que recuerda que su nombre era uno de los señalados por los organizadores del fallido golpe de Estado del 23-F de 1981.

En el ámbito político, desempeñó una importante labor como diputado durante las primeras legislaturas de la etapa democrática, cargo que compaginó durante un tiempo con el de concejal de su municipio natal. Renunció a su escaño en el Congreso en 1987, cuando resultó elegido eurodiputado, etapa en la que impulsó proyectos de cooperación internacional con más de 70 países. Entre 1994 y 1996 también desempeñó el cargo de gobernador civil de la provincia de Pontevedra, durante la última etapa de Felipe González al frente del Gobierno.