Fallece Conchita Tenoira, de Castañas Campelo

Conchita Tenoira. / Facebook Castañas Campelo

Este lunes ha fallecido Conchita Tenoira, de Castañas Campelo. Así lo anunciaban desde la empresa familiar en su cuenta de Facebook personal. " Hoy es un día muy difícil en la familia Campelo Tenoira porque Conchita nos ha dejado".

De esta forma, en la publicación añadían: C onchita ha sido nuestra madre, abuela y el motor de una empresa familiar que ha pasado por muchos momentos en los que Conchita siempre ha tirado de nosotros con mucha fuerza, pasión y muchísimo cariño. Quien ha conocido a Conchita sabe que no había una mujer como ella. Incansable trabajadora, madre de seis hijos y que formaba un gran tándem con su marido. Qué orgullosa estaba de lo que habían construido juntos y cuánto se admiraban. Conchita ha trabajado de sol a sol para luchar por lo que creía, para enseñarnos que había que pelear siempre, que había que seguir hasta el final y que pese a que la vida no siempre te lo pone fácil, se podía afrontar el mal tiempo con buena cara e incluso con una carcajada. Así vamos a recordar a Conchita, con su buen humor, con sus ganas de vivir y con ese impulso y generosidad que siempre nos ha querido hacer llegar. Hasta siempre mamá, hasta siempre abuela, hasta siempre Conchita. Gracias por todo".