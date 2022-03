Fallece un menor en el Zambrana de Valladolid tras ser reducido por la seguridad del centro

Centro de menores Zambrana en Valladolid. / Los Álamos

Un menor de origen tunecino y de 14 años de edad falleció anoche en el Centro Regional Zambrana para infractores, ubicado en Valladolid, después de un comportamiento “violento contra el personal educativo y las instalaciones”, y después de ser reducido por guardias de la seguridad, siguiendo los protocolos de actuación establecidos. Los hechos se desencadenaron sobre las 22 horas, cuando el joven sufrió una crisis y fue necesaria la intervención de los efectivos de seguridad. El joven, que permanecía en el área de socialización y que tenía problemas de conducta, podría sufrir problemas cardíacos.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, Isabel Blanco, quien trasladó las condolencias a la familia, destacó que “todos los presentes mantienen que la intervención fue correcta”. El joven procedía solo de Suiza, donde había sido sometido a una intervención quirúrgica abdominal. Llegó a Valladolid en tren e ingresó en el centro de menores José Montero, en noviembre de 2021, y en el Zambrana, el 25 de enero de este año. Blanco sostuvo que la madre del menor reside en Túnez y el padre en Sicilia (Italia). Hasta ahora la Gerencia de Servicios Sociales ha contactado con la familia en el país norteafricano, a la que se ha ofrecido a colaborar para el traslado de los restos del menor o su sepelio en Valladolid.

Cuando entró en el centro, la Gerencia realizó una revisión sanitaria al menor y asumió su guarda provisional. Blanco comentó que el menor era reiterativo en conductas “disruptivas y agresiones”, que en este caso motivaron su entrada en el Zambrana, en el área de jóvenes con conductas graves, siempre con el informe positivo del juez y por un tiempo de tres meses.

En el episodio, que duró únicamente algunos minutos, el joven profirió conductas violencias contra el personal educativo y las instalaciones del centro, lo que motivó la activación del protocolo establecido en la ley de Protección del Menor, que conlleva medidas de contención físicas y mecánicas y esposar al joven. Para ello se avisó a dos agentes de seguridad. “No es la primera vez que protagoniza diversos incidentes que han causado medidas de contención, conforme a la normativa vigente”, aclaró la consejera.

Fue en ese momento cuando los presentes se percataron de que el menor no reaccionaba y sufría problemas. En esa intervención siempre estuvieron presentes los educadores del centro y los sanitarios. Una vez que el joven no respondió a los intentos de reanimación y tras avisar al 112, se confirmó su fallecimiento, que se puso en conocimiento de las autoridades judiciales y la Fiscalía a las 22.15 horas de este jueves, además de informar a los responsables de la Gerencia de Servicios Sociales, policía, medicina forense y Juzgado de Guardia para iniciar las diligencias correspondientes. A lo largo de este viernes la autopsia determinará las causas. No obstante, la consejera anunció que su departamento también abrirá una investigación interna para esclarecer lo sucedido.