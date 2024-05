Familiares de Juan González Herrero aclaran su versión sobre su relación y situación con el Grupo Herrero Brigantina

“Alberto Barredo Herrero, en su condición de trabajador asalariado del grupo de empresas Herrero Brigantina ha venido cobrando sus emolumentos de acuerdo con su contrato y

la normativa laboral en vigor, no siendo cierto que haya cobrado cuantía alguna sin merecerlo. Es más, son múltiples las sentencias judiciales firmes que no sólo avalan las

cuantías percibidas por Alberto Barredo Herrero, sino que atestiguan la gran cantidad de dinero que el grupo Herrero Brigantina adeuda a Alberto Barredo Herrero por salarios y otros conceptos no abonados.”

“Por su parte, Sandra Lago Casares, esposa de Alberto Barredo Herrero, era también asalariada del Grupo Herrero Brigantina, a la cual también se la adeudan, según sentencias firmes,

varias cantidades. En todas las resoluciones judiciales se atestigua el buen hacer de Sandra Lago.”