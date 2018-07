Faustino Sánchez dibuja en su estreno como subdelegado del Gobierno “un sombrío panorama que no puede hacernos caer en el desaliento”

Toma de posesión de subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez Samartino. Tras él, la anterior subdelegada, Teresa Mata. / C.S. Campillo

Faustino Sánchez Samartino tomó hoy posesión de su cargo como subdelegado del Gobierno en León con un discurso de marcado carácter político en el que dibujó una provincia con “un sombrío panorama que no puede hacernos caer en el desaliento” y dijo que “sería injusto pedir al Gobierno que haga en dos años lo que no se hizo en siete, sin embargo, sí es de justicia reivindicar que ponga las bases para iniciar la necesaria e imprescindible recuperación”.

Sánchez aludió a la despoblación, “que nos afecta de lleno y continúa en progresión desbocada” y dijo que hay que reflexionar profundamente sobre sus causas y consecuencias “y dejarnos la piel en el empeño para erradicarla”. También se refirió a la situación de las comarcas minera, a la crisis concreta de la comarca del Bierro y realides como la de la planta de Vestas, sobre la que pende la amenaza de una inminente deslocalización.

“¿Hemos de resignarnos a que nuestros hijos, la generación mejor formada de la historia de España, tengan que continuar marchándose de su tierra porque en ella no tienen futuro? No, rotundamente, no”, manifestó antes de apuntar que el Gobierno de Pedro Sánchez “es consciente de esta situación y puede asegurar que trabajará intensamente para romper esta tendencia perniciosa. Son muchas las necesidades y los recursos no son infinitos, pero no va a regatear esfuerzos para crear el germen que produzca actividad económica a lo largo y ancho de toda la provincia. La alternativa sería caer en la irrelevancia, cambiando el rumbo la evitaremos”.

También citó en su intervención los proyectos más relevantes llevados a cabo por los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero en León como la Unidad Militar de Emergencias, el Instituto de Tecnologías de la Comunicación, Inteco -ahora Instituto de Ciberseguridad, Incibe-, el Centro de Referencia Estatal de Grandes Discapacitados de San Andrés del Rabanedo, el AVE, la Variante de Parajes o los regadíos de Payuelos y otros, señaló “ hibernados”, como el Centro de Control de Tráfico Ferroviario, centro logístico de Torneros, la Ciudad de la Energía de Ponferrada, la integración de Feve, la Ciudad del Mayor, o el Teatro Emperador.

El nuevo subdelegado manifestó que una de sus prioridades será la lucha contra la violencia de género y parafraseó a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones para señalar que es “una salvajada inasumible por una sociedad que presume de civilizada; es una intolerable demostración machista de la ancestral dominación del hombre sobre la mujer”.

Médico de Familia y Comunitaria, es hijo de una asturiana de Mieres y de un ferroviario maragato y vive en León desde los diez años. Ejerció la Medicina en numerosas localidades de la provincia y desde hace seis años era el responsable de Sanidad de UGT en León. En su nueva responsabilidad aseguró que ejercerá un “diálogo permanente con todos los sectores para conocer su realidad y demandas” y que será un “leal transmisor de las inquietudes y necesidades de los leonseses”.

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que hoy cerró la ronda de nombramientos de subdelegados en la Comunidad le dijo en su alocución a Faustino Sánchez que tiene en sus manos “una atribución trascendente para nuestra democracia: Que todos los leoneses, sea cual sea su condición, raza, pensamiento, cultura o creencias religiosas, tengan garantizados los derechos que recoge nuestra Constitución. Y, además, que sean y se sientan libres”.

Barcones en un acto que contó con la asistencia de una nutrida representación institucional, política, social, militar y civil, citó a Antonio Machado para recordar que “se hace camino al andar” y Victoriano Crémer cuando escribió que “la carretera es un río enjuto que no se acaba y que no tiene principio”. Enlazando ambas citas, dijo que el Gobierno de España seguirá “trazando esa senda sin principio que es la historia de León para seguir, paso a paso, avanzando hacia una provincia mejor para nuestra generación, la de nuestros hijos y todas las venideras”.

Lo harán, dijo, “sin estridencias, sin falsos titulares, con la verdad por delante. Sabemos que son tantas las carencias como escasos los recursos”. Por eso, añadió, se analizarán con rigor todos los proyectos, los que están en marcha, los que quedaron aparcados y los nuevos que los colectivos leoneses presenten o los que el Gobierno considere que pueden ejecutar en la provincia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.