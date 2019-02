Faustino Sánchez reitera el papel central de la Ciuden en la transición energética justa

El Subdelegado del Gobierno aseguró que se trabaja "mucho y bien" en este aspecto, "pero no se puede hacer en ocho meses lo que no se ha hecho en ocho años"

Gerardo Álvarez Courel, Miguel Ángel Martínez, Faustino Sánchez y Miguel Ángel del Diego / QUINITO

El Subdelegado del Gobierno en la provincia de León, Faustino Sánchez, reiteró este jueves en Ponferrada el papel central de la Ciuden en la transición energética justa tras el fin de la minería del carbón y el cierre de las térmicas en la comarca. Sánchez visitó el Consejo Comarcal del Bierzo junto al nuevo comisario provincial, Miguel Ángel del Diego, y el comisario de Ponferrada, Miguel Ángel Martínez, para reunirse con el presidente comarcal, Gerardo Álvarez Courel.

El Subdelegado afirmó que está en contacto con Courel “prácticamente todos los días” y conoce las preocupaciones de la comarca, pero “no me gusta vender humo. Este Gobierno lleva ocho meses y se ha encontrado con una situación de tabla rasa. Ha tenido que empezar de cero y los proyectos no se ejecutan de hoy para mañana, no se puede hacer en ocho meses lo que no se ha hecho en ocho años. Entiendo la prisa de los trabajadores, pero una de las bases de la transición energética justa es no dejar a nadie fuera y para ello se está hablando con las empresas propietarias de las térmicas y con las instituciones”.

En este sentido, insistió en que “se ha reflotado la Ciuden para que pilote y centralice los proyectos de creación de actividad económica en los municipios mineros. Debe facilitar y estudiar esos proyectos y analizar los que sean viables para el futuro del Bierzo e implantarlos, pero vamos a realidades, no a vender humo. El Ministerio conoce la situación y está trabajando mucho y bien”.

Faustino Sánchez también se refirió a las críticas del comité de empresa de la Ciuden sobre el nombramiento como asesores de Ángela Marqués y José Ángel Azuara, afirmando que “no se puede cuestionar el currículum de una persona como Azuara, que además ya estuvo aquí. La idea de Ciuden es que todo sea transparente y el director está en permanente contacto con el comité de empresa”.