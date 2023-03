FCC asegura que se sigue extendiendo la aceptación del acuerdo alcanzado con CCOO

Basura alrededor de un contenedor en Ponferrada. / QUINITO

Cumplido el decimosexto día de la huelga de las basuras en Ponferrada, FCC asegura en un comunicado emitido a los medios de comunicación que se sigue extendiendo la aceptación del acuerdo extraestatutario alcanzado con CCOO.

Actualmente, el seguimiento de la huelga se ha reducido al 79% en recogida y al 60% en limpieza viaria, sin contar con los servicios mínimos ni los trabajadores que aporta el Centro Especial de Empleo Lares del Norte. Sostienen que "los servicios mínimos se siguen cumpliendo a pesar de la presión de los piquetes informativos". Hasta la fecha, la empresa ha registrado incidencias en más de 300 contenedores, movidos, volcados, manipulados en sus bulones e incluso quemados, y más de 12 siniestros contra equipos móviles, maquinaria e instalaciones fijas (pinchazos, sabotajes de cerraduras).

La empresa condena "enérgicamente estos actos violentos y todas las presiones ejercidas contra personas de la plantilla o representantes sindicales que no están alineados con la postura oficial del sindicato CGT", señalan, y muestran su deseo de llamar la atención "sobre el hecho de que este conflicto no es una lucha por los intereses de los trabajadores, sino una cuestión de supervivencia del propio sindicato CGT, ya que si no consigue que se reinstaure el convenio local de Ponferrada, perderían toda la relevancia en la representación sindical de la provincia".