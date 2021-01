Federico Quevedo desvela en su último libro las claves e intrigas que llevaron a Pablo Casado a liderar el PP

Alfonso del Río Sánchez. Pablo Casado. ‘La derecha millennial’ es el último libro del periodista Federico Quevedo. Como él mismo afirma, es un libro escrito desde “la independencia y el conocimiento”, que tiene tras de si muchos años haciendo información política del Partido Popular.

A través de esta entrevista, conocemos un poco mejor lo que nos espera en las líneas de un libro que da las claves para entender como “un chico tan mono y tan bien vestido” llega a liderar uno de los partidos más importantes del país.

En su último libro, que tanto éxito está teniendo -ya se han publicado tres ediciones-, ‘Pablo Casado. La derecha millennial’, relata con minuciosidad y todo lujo de detalles las intrigas que preceden a la revolución de Pablo Casado en el PP, ¿puede contarnos un poco más sobre ello?

Lo cierto es que la llegada de Pablo Casado al poder en el PP fue toda una sorpresa. Nadie se esperaba que Casado pudiera imponerse a dos pesos pesados de la política como era la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general, María Dolores de Cospedal. En ese sentido, su llegada fue revolucionaria. Pero había muchas razones para que eso ocurriera, muchos motivos, y de eso trata el libro, de contar, analizar y explicar todo lo que pasó en el PP para que Pablo Casado terminara liderando el principal partido de la derecha española, en el momento más delicado para esta formación política.

A su juicio, ¿la nueva dirección del Partido Popular es más transparente?

No sé si es transparencia la palabra que la define… Lo que creo es que es una dirección sin mochilas, es decir, que no tiene vínculos con el pasado. Me explico, obviamente no son dirigentes que hayan salido de la nada y todos tienen alguna relación con el pasado, como ocurre en todos los partidos. Lo que quiero decir es que ninguno de ellos ha estado vinculado, que se sepa, a los casos de corrupción que afectan al PP, ni tampoco a la gestión de los gobiernos del PP de Aznar o de Rajoy. Si en ese sentido entendemos la transparencia, entonces sí, es más transparente. Pero el tiempo dirá si es así, o no.

¿Qué está sucediendo en la época de Casado?

Esto si es resumir el libro en unas pocas líneas… Lo más importante es que Pablo Casado coge el mando del partido en plena descomposición -recuerden los lectores que el PP baja a los 66 escaños en las elecciones de abril de 2019- y a punto de ser ‘devorado’ a izquierda y derecha por sus dos rivales políticos en la derecha, Ciudadanos y Vox. Y aún así, Casado logra mantener el barco a flote. Esto hay que reconocérselo con todos los errores que haya podido cometer, que serán muchos, sin duda.

Dicho eso, ahora el PP se enfrenta al problema de conseguir que los ciudadanos sigan viendo a ese partido como alternativa de Gobierno, lo cual es difícil cuando una parte importante de tu electorado a huido a otras formaciones, principalmente a Vox. Ese fraccionamiento hace difícil que el PP pueda recuperar el poder a pesar de que la coalición de Gobierno sufre un considerable desgaste por la gestión de la pandemia del coronavirus.

Casado ha marcado el camino, lo hizo en el discurso de la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez. El PP es un partido de Estado, no un movimiento populista, y tiene que actuar como tal, moviéndose en un complicado equilibrio entre la oposición al Gobierno de coalición y la colaboración en aquellos asuntos que afectan al interés general. Solo así los ciudadanos percibirán que el PP es una alternativa.

¿Cómo es el lado más humano de Pablo Casado?

Es un hombre muy familiar, afable, de pocas complicaciones, austero y al mismo tiempo muy entregado a buscar lo mejor para su entorno más cercano. Al mismo tiempo, tiene alguna carencia de autoconfianza y por eso tiende a rodearse de personas leales, más que de personas capaces. Hay veces que ambas características coinciden, pero no siempre, claro. Y algunas decepciones de los supuestamente capaces -Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo- le llevan a afianzar su tendencia a buscar personas leales que le acompañen en su aventura.

¿Cree que el PP está en manos de los llamados millennials?

Los millennials son una generación nacida a partir de los 80 -Casado nació en 1981-. Ser un millennial no es ni mejor ni peor, es una generación muy definida por su vinculación con las nuevas tecnologías, emprendedora, etcétera. Pero es una generación joven, con poca experiencia en política y muy marcada por la comparación con la generación precedente de políticos con un desarrollo personal e intelectual mucho más sólido. Es decir, están en el punto de mira, han sustituido a dirigentes algunos de ellos con una personalidad arrolladora y se les juzga por comparación. No lo tienen fácil, porque además han heredado un partido que había perdido el rumbo y que se encuentra en un momento de indefinición ideológica importante, y esta gente, los millennials, son pragmáticos por naturaleza…

¿Qué papel juega Alberto Núñez Feijoó en el nuevo PP? ¿Podría arrebatar a Casado la presidencia del partido?

Feijoo es, sin duda, un referente dentro del partido, hasta el punto de que probablemente hubiese sido el único dirigente político proveniente de la generación anterior a Casado que de haberse presentado a las primarias hubiese ganado con una mayoría aplastante. Pero siempre ha sido el eterno aspirante al liderazgo del PP, y parece que nunca se han conjugado bien las circunstancias que le permitieran llegar a culminar ese paso. Pero sigue estando ahí, es el único ‘barón’ del PP que gana con mayoría absoluta y consigue aunar el voto de todo el espectro político del centro-derecha de modo que en Galicia ni Vox ni Ciudadanos tienen presencia parlamentaria. Yo creo que Feijoo no va a hacer ningún movimiento que ponga en peligro el liderazgo de Casado, pero si Casado fracasa todo es posible…

¿Cree que hay demasiadas luchas internas dentro del PP?

Las normales en cualquier partido político. En España los partidos tienen estructuras muy jerarquizadas con escaso debate interno, y eso se traduce en la aparición de familias que intentan situarse de manera que la estructura de poder les beneficie. Siempre habrá esas luchas internas mientras no se avance en un proceso de mayor democracia interna en los partidos. Y eso que se ha logrado bastante con respecto a hace una década.

En uno de sus capítulos del libro, concretamente en el XXVI, escribe sobre lo que debe ser el PP, y le pregunto, a su juicio, ¿qué debe ser?

Sí, el penúltimo. Digamos que es como una especie de conclusión. ¿Qué debe ser el PP? Pues lo he venido a decir antes, un partido de estado, capaz de ser oposición y, al mismo tiempo, ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos no creándoles otros nuevos. Eso significa ser un partido que, sin desbordar su espectro o espacio ideológico, sea capaz de ampliar su base electoral. Eso ya lo hizo Aznar, y logró una amplia mayoría absoluta. Ahora esas mayorías van a ser difíciles de lograr por la aparición de los nuevos partidos, pero la estrategia debe seguir siendo la misma: solo se puede crecer ampliando esa base electoral.

Federico Quevedo termina sus entrevista animando a los lectores a que compren su libro, ya que “sirve para entender muchas cosas, responder muchas preguntas y conocer mejor las interioridades de un partido que, “en definitiva, volverá a gobernar España antes o después”.

