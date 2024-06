Feijóo considera “necesario” que los populares de Castilla y León “saquen grandes resultados el 9 de junio”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, urgió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones, “sin melodramas”, por la imputación de su esposa, Begoña Gómez, que ha sido llamada a declarar el 5 de julio. Por ello, animó a votar el próximo domingo “para dar un vuelco a este país”.

En un acto electoral celebrado en la Plaza de San Pablo de Valladolid, junto al presidente del PP autonómico y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato a las elecciones europeas Raúl de la Hoz, Feijóo señaló que las cartas del jefe del Ejecutivo “no cambian la realidad de los hechos, que son tozudos”, y remarcó que “no hay un gobierno en Europa más cuestionado que el de España”. De hecho, explicó que “es la primera vez en democracia que se investiga por delitos de corrupción y tráfico de influencia a la esposa del presidente, que montó un melodrama a costa de 48 millones de españoles para tapar la presunta corrupción, que llega hasta La Moncloa”.

Ante los aplausos del público, Núñez Feijóo insistió en que “estos son los hechos, y no se tapan con insultos, cartas y descalificaciones”, momento en el que recordó que “por eso escribió aquella misiva, porque sabía que esto podía pasar; y pasó esta mañana”. “La carta se escribió para que los españoles no leyésemos las recomendaciones a empresas privadas que se escribían en Moncloa”, apuntó Feijóo, quien aseguró que el PP “no es como él, sino un partido de Estado”. “Si no tenemos un primer ministro a la altura del Gobierno de España, tenemos que tener una oposición a la altura de la oposición; y por eso es nuestro deber es exigir que dé explicaciones”, sentenció.

El presidente ‘popular’ dedicó gran parte de su discurso a profundizar en la “corrupción” del Gobierno y vaticinó que la mujer del presidente “se pondrá ahora delante de un juez, al que le tocará dictaminar si hay conductas punibles o no”. Pero a Sánchez, prosiguió, “le corresponde urgentemente dar las explicaciones que ha negado y tomar decisiones, sin melodramas de por medio”, cuya “segunda dosis”, calificó, “ha llegado hoy, con un insulto a los jueces, a los medios y a la inteligencia de los españoles”. “Esto es lo que hay, queridos amigos”, trasladó a los presentes.

A su juicio, el PP “no cumpliría” su deber y “sería cómplice de esta situación si nos callamos”. “Sánchez tiene que responder ya; y los españoles responderemos el domingo votando, con la responsabilidad de cada uno”, estimó Feijóo, quien achacó al jefe del Ejecutivo que “no tenga proyectos”, “principios”, “integridad”, “ni vergüenza, como se ve en cada excusa que pone y el numerito que monta”.

En este sentido, apeló a la “unión y movilización” de los españoles “para que tenga la derrota electoral que merece y la victoria que merece España”. “A votar, cada uno lo que considere oportuno, pero pensando en la dignidad de los españoles. España es más grande que la ambición de una persona, por mucho que esa persona sea la más ambiciosa del último siglo”, resumió.

Siete elecciones en dos años

Feijóo recordó que desde que ocupa la Presidencia del PP se han celebrado siete elecciones, en los dos últimos años. Solo en este 2024, cuatro en dos meses: Galicia, País Vasco, Cataluña y los comicios europeos. “Nunca he visto una respuesta tan contundente en toda la historia de las europeas como las que estamos dando en el PP. Si seguimos así y aceleramos podremos darle buenas noticias a España el domingo”, vaticinó, tras recordar que en los últimos días de campaña, más de un 30 por ciento “decide si va a votar y a quien”.

Por eso, consideró que “falta el último paso, el de la movilización democrática”, y “no valen lamentos tras las 8 de la tarde del domingo”. “Hay que volcarnos. Todo lo que querríamos que sucediese lo tenemos que expresar en las urnas, para dar un vuelco a este país y que vuelva la España de iguales, de compatriotas, la España unida”, llamó a la participación.

Tuvo un recuerdo también para el ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien recordó que en su debate de investidura tras las elecciones generales se encontró en la réplica “a uno que estaba en las bancadas de arriba y que no podía insultar tanto en menos tiempo”. De hecho, extendió su crítica a los 22 ministros del Gobierno, “de quienes nadie conoce todos sus nombres” y los tachó de “hologramas”, si bien admitió reconocer “bien a los relevantes en la tragicomedia”. “En eso se ha convertido el Gobierno, en una factoría de entretenimiento, un capítulo por la mañana y otro por la tarde; una telenovela con el peor guion escrito jamás. Estamos parados y rodeados por problemas de corrupción”, cargó Feijóo.

Ahora, tras “siete meses de Sánchez en el gobierno, ocupado gracias a siete votos de Puigdemont”, Feijóo acusó al presidente de “desatender todo lo demás, no ser capaz de sacar una sola ley adelante, salvo la de Amnistía, que no se atreve a publicar en el BOE”.

También cargó contra Sánchez por utilizar una “fórmula para ganar respaldo que consiste en que los españoles se peleen entre sí”, y añadió que el “único proyecto que acaricia es perpetuarse en el poder”. Por ello, consideró “normal” que los jóvenes “se desafecten de la vida pública, que las mujeres sientan que se las utiliza para enfrentarlas entre sí y con el resto; que los mayores se sientan atónitos por la degeneración de la política; que las familias se sientan desamparadas porque pagan un 35 por ciento más para comprar la comida que compraban antes y que los hijos no pueden comprar una vivienda y el poder adquisitivo es igual que en 2019”.

Igualmente, apuntó que es “normal” que los trabajadores “se pregunten para qué han subido 69 veces los impuestos, si al final también sube la deuda y el déficit y España está endeudada hasta las cejas”. “Todo esto es normal que los españoles tengan la sensación de que el Gobierno les está tomando el pelo”, achacó.

Por ello, resumió que la “capacidad de Sánchez para engañar no tiene límites ni para insultar a las inteligencia de los españoles, empezando a sus propios votantes, solo con repetir el mantra de la derecha y la ultraderecha, siempre la misma matraca, que no le saca de su inacción”.

“Hay razones para el enfado, pero también para la esperanza”, sentenció Feijóo, quien pidió la “respuesta de los jóvenes, las mujeres, los mayores, las familias, los trabajadores, que nunca han tenido menos poder adquisitivo, con este gobierno que se llama de izquierdas”. En este sentido, aludió que la “prioridad son los ciudadanos y no las ansias de poder” y “no esperar a recibir órdenes de una persona que no puede entrar en España para no sentarse delante del Tribunal Supremo”, en referencia a Puigdemont.

Voto “unido y no dividido”

Así, aprovechó el acto electoral para reclamar un “voto unido para superar esta parálisis”, porque “dividido todo irá peor”, como admitió que sucedió en las Generales del 23 de julio. “Si nos dividimos ahora este gobierno volverá a valerse para campar en España. Estas elecciones se medirán entre la diferencia entre el PP y el PSOE; no hay más”, aseveró Feijóo, quien destacó que el PP “no se arrodilló jamás” y ahora “sigue en pie y es el primer partido de España”. “Cada voto para el PP es la derrota que merece Sánchez”, deseó, para lo que consideró necesario que los ‘populares’ de Castilla y León “jueguen en los próximos cuatro días con intencionalidad para sacar grandes resultados el 9 de junio”.