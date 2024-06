Feijoo pide elecciones y el Gobierno le contesta que “espere sentado”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, afirmó este martes que “el cambio” político está “más cerca” porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “cada vez le resulta más inútil” al independentismo, una vez se ha producido la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su consecuente entrada en vigor.

Así lo afirmó en su intervención pública ante el Comité Ejecutivo Nacional, donde volvió a reclamar a Sánchez la convocatoria de elecciones porque, “tal y como están las cosas”, la legislatura “debe terminar a la mayor brevedad posible”, más después de su derrota por “partida triple” en las elecciones europeas.

Insistió en que la disolución de las Cortes dependerá solo del independentismo. Pero subrayó que la publicación en el BOE de la amnistía, “la página más triste de la democracia”, hace que “cada vez Sánchez le resulte más inútil” a los separatistas catalanes, que han sufrido un “desgaste electoral” en las europeas por “comprarle el discurso al PSOE”.

En este contexto, apeló a los españoles a expresar en las urnas su sed de cambio, pero siempre bajo la unidad, ya que a Sánchez “solo le queda la baza de la división en la alternativa” para aguantar como presidente del Gobierno cuando haya elecciones generales.

El Gobierno pide a Feijoo que “espere sentado”

El Gobierno, por su parte, aseguró que la coalición “progresista tiene una hoja de ruta muy clara” y para largo plazo, y recomendó a Alberto Núñez Feijoo, que “espere sentado”, tanto él como cualquier otro que “agite la bandera electoral” y “abandonen cualquier esperanza” de convocatoria de elecciones.

Así lo compartió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando se le preguntó por la posibilidad de que se convoquen unas elecciones generales. “Casi se lo podría decir en todas las lenguas cooficiales: no, de ninguna manera”, sentenció.

Además, descartó cualquier repercusión en el Ejecutivo de la decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de renunciar al liderazgo de Sumar, porque “vamos a desarrollar a lo largo de toda la legislatura una hoja de ruta clarísima y con unos objetivos fundamentales”, ahondó tras mostrar el “respeto” a las cuestiones internas de las formaciones que forman el Ejecutivo.

Por otro lado, y como primera valoración del PSOE públicamente tras la renuncia de Díaz, la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, aseguró que su partido y Sumar tienen “un buen acuerdo” de Gobierno “progresista” que “vamos a mantener”, que “se va a respetar” y que se sigue “avanzando” en el mismo, pese a que Yolanda Díaz abandonara de abandonar el pesto de coordinadora general de esta formación.

Mínguez aprovechó la rueda de prensa para asegurar que “no hay ninguna intención de adelantar las elecciones, no se da el escenario ni ninguna circunstancia para que así se justifique, no hace ni un año que se votaron las elecciones el 23 de julio”. “Esto no va de votar hasta que salga lo que uno quiere, sino que se trata de respetar lo que han decidido los ciudadanos”, aclaró.