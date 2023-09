Feijóo promete a Castilla y León una estrategia para "apoyar más y mejor" al medio rural

Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo, a la salida del Congreso. / J. Lázaro

El líder del Partido Popular y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este martes, durante su discurso en el Congreso, a desarrollar para Castilla y León una estrategia con la que “apoyar más y mejor” el medio rural. “Que los habitantes de Castilla y León tengan la certeza de que habrá una estrategia”, sentenció.

Feijóo, que comenzó su intervención asegurando que tiene “principios, límites y palabra” y que, por eso, no contempla una “amnistía”, también se refirió a otras cuestiones que afectan directamente a Castilla y León como el Corredor Atlántico, que se comprometió a defender para todo el noroeste del país, y prometió iniciar la reforma del sistema de financiación autonómico e impulsar un nuevo modelo de financiación local para que “todos los españoles tengan los mismos derechos”.

En la tribuna, Feijóo comenzó su intervención saludando a las autoridades e invitados presentes, entre los que se encuentra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para acto seguido y “sin más preámbulos”, abordar el asunto de la “amnistía” y del “referéndum” que demandan las fuerzas independentistas catalanas a las que, asegura, no se pliega.

El presidente ‘popular’ afirmó que para ser jefe del Ejecutivo le “bastaría” con “aceptar” que “la amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán”. Tras repetir esa idea, dejó claro que “pues no, no voy a defender eso” porque tiene "principios, límite y palabra”. Y “fuera de la Constitución no hay democracia”, sentenció.

Feijóo adelantó que en el proyecto para España que presentará en su investidura “no figura” la amnistía ni la autodeterminación ni “fórmulas análogas”. En este sentido, apuntó que alguien que aspira a ser presidente de todos los españoles debe dejar esto “claro desde el primero momento”. “Yo lo hago”, destacó, al tiempo que agregó que para él la amnistía no es “aceptable” ni “jurídica ni éticamente".

Respaldo “generoso” de Vox

Además, Feijóo agradeció este martes a los 33 diputados de Vox su respaldo “responsable y generoso” a su investidura a pesar de todas sus “discrepancias” y ensalzó que, pese a ser la “tercera fuerza electoral del país, no lo han condicionado a su presencia en el Gobierno”. Así lo indicó durante su discurso en el primer día de su investidura, donde también recordó que ha obtenido el apoyo de Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), garantizada sin “más contrapartidas que las expuestas públicamente”.

En este punto, los diputados del PP aplaudieron estas palabras de Feijóo, reconociendo el apoyo de las citadas fuerzas políticas. El líder de los populares agradeció a todos ellos su “confianza” y garantizó que mantiene sus “expectativas”. Así llegó hasta aquí, con la “expectativa de 172 apoyos”. “Así y solo así” es como aspira a lograr la mayoría necesaria para ser investido, dejando “atrás” coaliciones de intereses para “beneficio de unos pocos” y abriendo una “nueva etapa” de pactos de Estado que “sirvan a todos”. “De otro modo, no. Así, sí”, concluyó.