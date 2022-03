Feijóo insta al PSOE a facilitar la investidura de Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo, en un acto electoral en Valladolid. / R. Cacho

El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, emplazó este miércoles al PSOE a facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, además de defender que su partido presida las Cortes ante la votación que tendrá lugar este jueves.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP tras formalizar su precandidatura a liderar el partido, Feijóo indicó que “lo de Castilla y León es bastante claro y bastante transparente” si se tiene en cuenta que el Comité Ejecutivo Nacional de la formación le dio apoyo incondicional tras las elecciones del 13F para buscar la “estabilidad” y un gobierno en su tierra.

Defendió que es “el único diputado por decisión de los electores en Castilla y León que puede ser presidente de la Junta de Castilla y León”. “Digo que es el único porque después de los resultados electorales entendemos que no hay una fórmula alternativa”, explicitó el presidente de la Xunta de Galicia.

En este contexto, defendió que Mañueco tiene “la libertad y también la responsabilidad de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León” y los procuradores de la Junta “tienen la responsabilidad en un momento de extraordinaria dificultad para toda España de buscar una fórmula”.

“Nuestro planteamiento es bastante claro, es el del presidente Mañueco” y consiste en “hablar con todos los grupos de la Cámara”, empezando por los que tienen más responsabilidad. “Después del PP, es el PSOE”, apuntó, y por ello enjuició que “probablemente el PSOE tenga la responsabilidad, la facultad y la oportunidad de favorecer que gobierne la lista más votada”.

Según el análisis del precandidato a liderar el PP, “eso tranquilizaría y facultaría ya un gobierno expedito en las próximas horas”. “Si el PSOE insiste y persiste en bloquear la investidura y en que haya elecciones anticipadas, se abre un escenario que nadie mejor para interpretarlo que el presidente Mañueco”, añadió.

En este sentido, Feijóo dijo que espera que el PSOE de Castilla y León sea “lo suficientemente responsable para no poner en cuestión la gobernabilidad de la Junta”. En el caso de que esté “boicoteando la constitución del nuevo gobierno de Castilla y León”, incidió en que espera que Mañueco “acierte en el ejercicio de sus responsabilidades”.

Además, sobre la Presidencia de las Cortes de la Junta de Castilla y León, recordó que él no participa en esas conversaciones y negociaciones. En todo caso, subrayó que entiende que “si un partido ganó y tiene el triple de diputados que otro, parece razonable que sea el que presida la Cámara” porque “eso es lo que han querido los votantes”.

“No suele ser muy habitual que presida la Cámara uno de los partidos con menor representación parlamentaria”, dijo ante las reivindicaciones de Vox. “Entiendo que la Presidencia de la Cámara le corresponde al partido que ha ganado las elecciones en Castilla y León, que es el PP”, resumió.

Tras dejar claro que no piensa admitir “ninguna lección” del “PSOE actual” sobre pactos, Feijóo sí resaltó que a él le gustan los gobiernos que “salen de las urnas” y no los que surgen “de los despachos”. “Cuando un partido pierde votantes, su primera responsabilidad es recuperar a los votantes que perdió y la segunda es conseguir a votantes que no ha tenido nunca”, agregó.