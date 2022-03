Feijóo exige al Gobierno que apruebe el martes la bajada de impuestos a energía y carburantes

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participan en un acto de campaña de cara al Congreso Nacional extraordinario de la formación popular.

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió este sábado 19 de marzo al Gobierno de España que apruebe este martes la bajada de impuestos a la energía y los carburantes “de una vez” ante un momento “límite”.

Según defendió Feijóo durante el acto público celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, si se toma la decisión el martes, “llegará tarde, pero el Gobierno rectificará y acertará” con ella puesto que “no se puede obviar el dramatismo de la situación en la que vivimos” y en la que, hasta ahora, en vez de dar “lo mejor de sí mismo”, el Ejecutivo presidido por Sánchez “se ha escondido”.

“Somos cada día más pobres”, lamentó Feijóo, recordando que el verdadero impuesto que afecta a las clases medias y bajas es la inflación y que, en vez de buscar soluciones, el Gobierno “busca culpables insultando a millones de españoles”.

“Deberían pasar más tiempo tomando decisiones”, continuó esgrimiendo el líder gallego, recordando a Sánchez que “si cree que todos los afectados por la crisis no son votantes del PSOE que todos los transportistas, agricultores, marineros, cadenas de alimentación e industrias son sus enemigos, dentro de poco será una fuerza extraparlamentaria”.

Y es que, como apuntó Feijóo, los miembros de un gobierno “no están para estar, sino para hacer”, por lo que consideró que España necesita “un Gobierno mejor que el que tenemos, que no es pedir mucho”, además de “más pequeño, con la mitad vale”, donde estén “los mejores y los más preparados, y no los más exaltados”.

Reclamó además un Ejecutivo “más unido, que hable con una sola voz y en el que al presidente de le respete y pueda nombrar y cesar a los miembros de su gobierno”, puesto que el de ahora “no hay una sola semana que no discuta entre sí” parapetándose “detrás de las comunidades en la pandemia, detrás de la Unión Europea en esta crisis, y detrás de una minoría de piquetes violentos, con actuaciones condenables, ante una situación en la que el Gobierno necesita dar respuesta a los problemas de los trabajadores”.

“El Gobierno debe tomar decisiones todos los días, no dentro de unas semanas sino hace unos meses”, continuó afirmando el líder gallego, que señaló que no se puede permitir “esperar a llegar a fin de mes porque la mayoría de los españoles llevan varios meses sin llegar” y porque “las ayudas a la industria no van a valer de nada si no hay industria, las ayudas a las empresas tienen que llegar antes de que cierren, y las ayudas a agricultores, ganaderos y pescadores tienen que llegar antes de que cierren sus explotaciones, tiren la leche o tengan que tirar el pescado”.