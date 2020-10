Fele detecta irregularidades en la nueva gestión de Gersul y pide una bajada de tasas

Asamblea de Gersul

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) aseguró este viernes que ha detectado “importantes irregularidades” en la “ineficaz gestión” del Consorcio Provincial de Gestión de Residuos (Gersul), por lo que tras la aprobación del presupuesto para el año 2020 decidió presentar las alegaciones oportunas ante la Asamblea General, dentro del periodo de exposición pública, con carácter previo a la vía jurisdiccional, así como solicitar la reducción de las tasas, cuyo incremento se contempla en las cuentas aprobadas.

Tras revisar dicho presupuesto, los servicios jurídicos y económicos de Fele se mostraron “sorprendidos por los importantes errores materiales y formales que presenta el expediente”, ya que la propia publicación “ya parte de un error y es que el presupuesto presentado corresponde al año 2020 y no al 2019 como indica el Boletín Oficial de la Provincia”, algo que “se repite a lo largo del expediente, provocando una manifiesta indefensión e inseguridad para los contribuyentes”.

Sin embargo, a este se suman “otros muchos errores formales” que apuntaron que “son producto de un presupuesto realizado de forma apresurada, tal y como reconoce en el expediente el nuevo presidente del consorcio, Santiago Dorado”.

Entre dichas irregularidades también se han detectado en lo que respecta al incremento de tasas o sobre los gastos del servicio, entre otros. Así, en el caso del incremento de tasas, se prevé un incremento de ingresos procedentes del cobro de la tasa de al menos un 19 por ciento, pero de acuerdo a la Ley, “la tasa no puede servir para nada más que para sufragar el coste del servicio y el presupuesto contempla que se sufrague, además, la deuda reclamada por la UTE Legio VII”.

Los empresarios señalaron que además “no se hace alusión a cómo se repartirá sobre los contribuyentes el incremento de la tasa ni en qué porcentaje afectará a las empresas”, a lo que se suma que la tasa se gestiona y se recauda a partir del padrón, para lo que Gersul utiliza padrones que no están actualizados, lo que tiene como consecuencia que “anualmente 2,5 millones de euros queden sin recaudar”.

Asimismo, “el incremento de la tasa propuesta por Gersul del 19 por ciento se justifica también por una actualización de la misma en base a la aplicación del IPC de los últimos 10 años, pero ese incremento no se corresponde con la variación registrada en ese periodo, que asciende tan solo al 12,7 por ciento”. Por último, existe una partida de ingresos denominada ventas de productos por valor de 1.800.000 euros “sin justificarse”.

En lo relativo al coste del servicio, Fele señaló que “más del 50 por ciento del gasto presupuestado para el año 2020 no se corresponde realmente con el coste del servicio, sino que está motivado por una deficiente gestión presupuestaria y contable, como aseguró también el interventor de cuentas en su informe”.

En las alegaciones presentadas por Fele, se reproduce además el contenido de los informes emitidos por parte del interventor general del Ayuntamiento de León y de Gersul, y que constatan que “el presupuesto de Gersul para 2020 no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, no cumple con el objetivo del límite de deuda financiera o comercial y no cumple tampoco con la regla de gasto”. Asimismo, “el interventor informa que la aprobación del presupuesto es el paso previo a la extinción del consorcio y su sustitución por un convenio interadministrativo entre la Diputación de León y los Ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo ya que no subsisten los motivos que justificaron su creación y actualmente no resulta financieramente sostenible”.

Ante estas “importantes irregularidades” observadas en el expediente, Fele consideró que existen “argumentos sólidos” para reclamar una rectificación inmediata por parte del consorcio que evite perjudicar a todos los contribuyentes, para lo que avanzó que que “no es suficiente con paralizar el incremento de la tasa de Gersul” y exigió una “una gestión clara y eficiente” del consorcio que sirva para “solucionar los problemas que durante años arrastra el ente público”.

Una solución de problemas que pasaría, para los empresarios, por “poner fin a la deuda histórica que mantienen los ayuntamientos”, así como “actualizar el censo de forma que se eviten duplicidades en el cobro y que se recaude por parte de aquellos que nunca han pagado por no constar en los listados” y “bajar las cuotas, dada la catastrófica situación económica en la que ya están sumidos muchos sectores y empresas y que, de no tomar las medidas oportunas, abocaría a muchas de ellas a la desaparición”.