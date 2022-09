¡Felices fiestas!

Después de dos años en los que las Fiestas de la Encina han estado suspendidas por la pandemia de Covid 19, que tantas muertes y tanto dolor ha causado en nuestra tierra, retomamos este año 2022 una cierta vuelta a la normalidad, no exenta de incertidumbres y riesgos sobrevenidos por una situación internacional muy complicada. Sin embargo, las crisis y los avatares de la historia no deben desviarnos del camino que Ponferrada emprendió en 2019, el camino de la transformación digital, de la sostenibilidad, del medio ambiente, del conocimiento y de la innovación.

En este mismo espacio, hace tres años yo escribí que no debemos ni podemos quedarnos atrás. Los cambios que está experimentando nuestra sociedad en todos los niveles nos obligan a realizar un gran esfuerzo colectivo para no perder esta oportunidad. Creo que ese mensaje no solo no ha perdido vigencia, sino que en la actualidad ha cobrado más sentido, si cabe. Desde el comienzo de mi mandato, mi equipo y yo hemos tenido que poner orden en esta casa común de todos que es nuestro Ayuntamiento. Con el esfuerzo y la colaboración de todos hemos conseguido al fin, después de décadas, encauzar muchas de las deficiencias arrastradas desde hace años y la ciudad ya presenta una mucha mejor movilidad y una mayor limpieza y cuidados y, lo que es más importante, mejora a ojos vista cada día. Paralelamente, hemos desarrollado proyectos relacionados con la innovación y el Internet de las Cosas que le han valido a Ponferrada el reconocimiento como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, así como la presencia efectiva y activa en la red de ciudades inteligentes, por citar algunos de los hitos en este campo. Pero también nos ha tocado vivir momentos muy difíciles, en los que hemos tenido que habilitar planes y medidas de reactivación y ayuda económica a las personas y a los sectores productivos más vulnerables y castigados por la pandemia. Creo sinceramente que, al margen de críticas, esos planes han sido muy positivos para las personas, para las familias y para los negocios y empresas. Ponferrada solo tiene un futuro: que todos arrimemos el hombro y aunemos esfuerzos. La transformación que hemos iniciado será un éxito siempre que, por resquemores o celos, no venga nadie a paralizarla.

Saludas Nuestro empeño y nuestra obligación es construir una Ponferrada más accesible, más sostenible, más abierta a las nuevas tecnologías en todos los sectores: en el de la movilidad, en el de la salud, en el de la tercera edad, en el de la educación, en el de la vivienda, en el de la cultura, en el de la eficiencia energética, en el del comercio y la industria y también en el del ocio. En fin, una transformación continua y profunda que no se va a lograr en uno ni en dos años, pero que ya hemos iniciado con paso firme. Las Fiestas de La Encina son una magnífica ocasión para demostrar que Ponferrada es una ciudad y un Municipio con un futuro alentador y con un presente donde imperan el respeto a los demás, la tolerancia y una voluntad inequívoca de convivencia. Mostremos al mundo lo que somos y lo que queremos ser: una sociedad pacífica, trabajadora, comprometida y solidaria que quiere caminar por la senda de la innovación y de la sostenibilidad en una Ponferrada donde todos estamos orgullosos de vivir. Invito a todas y a todos, los de aquí y los de fuera, a disfrutar de estas fiestas, de la familia, de los amigos y de esta magnífica ciudad universal que es Ponferrada. ¡Felices fiestas! Viva la Virgen de La Encina

Olegario Ramón Fernández Alcalde de Ponferrada