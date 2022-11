La Asociación Feministas Bercianas registra 25 alegaciones al nuevo reglamento del Consejo Municipal de las Mujeres

Asociación Feministas Bercianas. / QUINITO

La Asociación Feministas Bercianas ha registrado ante el Ayuntamiento de Ponferrada un documento en el que se recogen sus 25 alegaciones a la modificación del Reglamento del Consejo Municipal de las Mujeres aprobada de forma provisional en la sesión plenaria del día 30 de septiembre de 2022.

Desde Feministas Bercianas explican que su documento de propuestas tiene como objetivo contribuir a la mejora del texto aprobado inicialmente: “desde una perspectiva feminista, es nuestra intención que nuestras aportaciones sirvan para ampliar las garantías de participación de las mujeres y de la defensa de los intereses de todas ellas, así como facilitar la transparencia y la coordinación en las actuaciones del Consejo Municipal de las Mujeres y del propio Ayuntamiento de Ponferrada”.

En cuanto al funcionamiento del Consejo, entre las mejoras que proponen destaca la de modificar la periodicidad de las sesiones: “resulta cuanto menos sorprendente que la periodicidad máxima que estipula el documento propuesto por la Concejalía de Igualdad sea la misma que lleva vigente desde 2012, que es de seis meses entre las sesiones. Nosotras proponemos al menos una reunión al trimestre, que nos parece una opción mucho más seria si verdaderamente se quiere hacer de este Consejo un órgano útil y efectivo”.

En cuanto a las organizaciones que lo conforman, la Asociación Feministas Bercianas incluye entre sus alegaciones algunas propuestas que servirían para vetar a cualquier entidad que haya estado o esté siendo procesada judicialmente por motivos relacionados con la vulneración de los derechos laborales de sus trabajadoras, así como a cualquier partido político que niegue la violencia estructural contra las mujeres.

Otro de los puntos de las alegaciones de Feministas Bercianas en este sentido es el que se refiere al presupuesto anual del Consejo Municipal de las Mujeres, que entienden que ha de ser reflejado en el propio reglamento para garantizar la ejecución de los proyectos que emanan del órgano: “todo el mundo sabe que para que las políticas públicas puedan ponerse en marcha tienen que contar con una consignación económica que las haga posibles. No podemos permitir que los proyectos que se acuerden en el marco del Consejo Municipal de las Mujeres dependan de la voluntad de la Presidencia de turno, y por eso creemos que el Reglamento debe recoger expresamente ese compromiso por parte del Ayuntamiento de Ponferrada”.

Además, han criticado duramente el lenguaje utilizado en la redacción del documento, el cual proponen revisar al completo. Apuntan que “hacer uso del lenguaje no sexista no tiene nada que ver con hablar como lo hace Podemos, utilizando continuamente desdobles como ´ciudadanos y ciudadanas´. El lenguaje no sexista ha de basarse, siempre que sea posible, en la utilización de significantes que incluyan todos los significados posibles. Lo correcto sería, por tanto, hablar de ´ciudadanía´ o de ´población´, que son términos que incluyen a ambos sexos. Y así con todo”, concluyen.