El Ayuntamiento lamenta una “expresión desafortunada” del presentador del acto de encendido de la iluminación de Navidad

Iluminación navideña en Ponferrada / QUINITO

La Concejalía de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada ha comunicado este domingo que lamenta que un expresión desafortunada del animador del acto festivo del encendido de luces navideñas haya podido ofender a un sector de la población.

El Ayuntamiento de Ponferrada se ha puesto en contacto con la artista invitada, Celia Muñoz, para transmitirle sus disculpas por este incidente. La ganadora de Got Talent considera que, aunque la expresión de la polémica no fue muy acertada, ella en ningún momento se ha sentido ofendida ni cree que su labor profesional o artística hayan sido menospreciadas por ese comentario del speaker.

El animador colaboró de manera altruista en la actividad, que por ser pública e improvisada no fue en ningún caso susceptible de ser sometida al control previo del contenido. El propio speaker considera que la expresión no fue acertada y asegura que su intención no tenía ningún contenido vejatorio para la gran artista que había actuado. Sin embargo, ante la posibilidad de que pueda ser entendida como una expresión obscena, el Ayuntamiento y el propio colaborador piden disculpas a la artista, a todas y todos los que hayan podido sentirse ofendidos y a toda la ciudadanía.

En cualquier caso, ni la Concejalía ni el Ayuntamiento querían para nada que nadie se sintiera incómoda o incómodo en un acto que, por otra parte, tuvo un éxito sin precedentes, aseguran desde el consistorio, ni que una expresión inadecuada pudiera arrojar sombras sobre lo que fue un espectáculo magnífico en el que los niños y sus familias recuperaron finalmente una parte de la ilusión navideña, tras casi dos años sin poder disfrutar de estas fiestas.

Protestas de las feministas

El Ayuntamiento de Ponferrada salía al paso con este comunicado de uno previo de la asociación Feministas Bercianas, quienes protestaron por una expresión a su juicio “misógina” utilizada durante la presentación del acto de encendido de las luces navideñas en Ponferrada.