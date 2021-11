La XII Feria Internacional Biocastanea aterriza en el Bierzo con más de 40 expositores

La Mesa de la Castaña del Bierzo celebrará la XII Feria Internacional Biocastanea en el Bierzo, después de un año en el que tuvo que ser suspendida por la pandemia del COVID. La Feria arrancará el próximo jueves 18 de noviembre con Jornadas Internacionales técnico-científicas que se desarrollarán el 18 y el 19 de noviembre en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Estas jornadas reunirán a ponentes de tres países que se darán cita en la capital del Bierzo para hablar sobre la castañicultura. En las jornadas, se profundizará en la cooperación, producción vegetal, plagas y enfermedades del castaño, castaño y clima, flor y fruto, gestión y conservación.

Este encuentro de transferencia del conocimiento sobre el castaño se viene realizando anualmente desde 2010 y reúne a propietarios forestales, estudiantes, productores, técnicos, agentes comerciales, y representantes de otros sectores relacionados con el valor inducido y añadido del castaño y de la castaña. “Estamos ante un evento único en su conjunto ya que no conocemos ninguna feria con este nivel de expositores, no solo ya en España si no en todo el marco Mediterráneo”, aseguró el presidente de la Mesa de la Castaña del Bierzo, Pablo Linares.

El sábado 20 de noviembre tendrán lugar las demostraciones técnicas. El campo de fútbol de Corullón será el lugar en el que se realicen demostraciones técnicas de poda en altura, trepa, poda, maquinaria en pelado de castaña y trituración de restos. Estas demostraciones comenzarán a las 10.00 horas y se prolongarán hasta las 13.00 horas de ese mismo día.

La Mesa del Castaño del Bierzo pretende con esta edición incrementar el esfuerzo de transferir a los castañicultores, de la forma más cercana posible, los avances y las técnicas que se aplican en la castañicultura actual en áreas de gran tradición. Para ello, se habilitará en el soto áreas con diferentes tipos de demostraciones: recogida de castaña mecanizada, poda en altura mediante trepa, desbroce y trituración de restos, exposición de maquinaria. Seguridad en el uso de maquinaria ligera.

Feria de la Castaña

El recinto ferial de Carracedelo acogerá el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre la XII edición de la Feria de la Castaña, que reúne esta año a más de 40 expositores relacionados con el mundo de la castañicultura. Esta feria tiene el objetivo de acercar al público en general con el sector de la castaña. En este evento se dará cabida a todo tipo de empresas relacionadas con la castañicultura, desde empresas comercializadoras y transformadoras, a empresas de servicios, degustación, maquinaria y de producción de planta. También tendrán stands entidades u organismos oficiales y la propia Mesa del Castaño del Bierzo.

La inauguración de la feria tendrá lugar el viernes 19 de noviembre a las 19.00 horas en el recinto ferial de Carracedelo, sin embargo, habrá actividades desde las 16.30 horas. Conferencias, entrega de premios, talleres infantiles, talleres de cocina, conciertos, cata de cervezas y muchas más actividades se darán cita el fin de semana del 18 al 21 de noviembre viene en Cararcedelo.

El sábado a las 19.00 horas tendrá lugar el XII Monumental Magosto Solidario que recaudará fondos que irán destinados para AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, asegura que “tuvimos muchas dudas sobre si celebrar esta edición de la Feria de la Castaña debido al COVID. Finalmente apostamos por ella aunque con todas las medidas sanitarias y de seguridad para evitar contagios”. En otro orden de cosas, el alcalde señaló que “no somos un municipio productor de castañas pero hay muchas plantaciones y por primera vez el fruto que recogimos fue de calidad y no hubo ese problema de la socarrina que atacó a muchas zonas del Bierzo este año”. Valcarce mostró su apoyo al sector y a esta feria.

Puedes acceder al programa completo de la XII Feria Internacional Biocastanea haciendo clic aquí.