La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión cumple 30 años en Ponferrada

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Ponferrada. / QUINITO

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Ponferrada abrió sus puertas este martes en la plaza del Ayuntamiento celebrando su trigésima edición bajo la organización de la Asociación de Libreros de Ponferrada y Alvacal. Hasta el 7 de mayo, cuatro librerías especializadas exponen sus catálogos, donde se pueden encontrar 30.000 ejemplares de todo tipo, como aseguró el representante de los libreros ponferradinos, Fito Suárez.

Suárez explicó que las ventas de libros antiguos están en receso, ya que "la gente que se interesaba por ellos se va haciendo mayor y ya no salen a comprar, y la gente joven no invierte en libro antiguo". Sobre todo se buscan libros curiosos o con temas peculiares: "No es sólo antigüedad, si es de medicina, buscan que sea muy antiguo, si es de religión, que sean curiosos...". Entre la oferta, destacan sobre todo los tomos dedicados a asuntos bercianos: "Tienen mucha demanda, el problema es que si es curioso se vende enseguida y no hay más. Esta misma mañana se llevaron uno sobre Toreno", afirmó el representante de los libreros.

En cuanto al catálogo de ocasión, éste es un cajón de sastre (como la librería del propio Fito) donde "la gente busca de todo, desde historia hasta ciencia, y también temas locales". Eso sí, los clásicos nunca mueren: "Agatha Christie y Stephen King siguen siendo los números uno".