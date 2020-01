Fernández Mañueco descarta el PIN parental por la ausencia de adoctrinamiento en las aulas de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, descartó hoy la implantación del PIN parental por la ausencia de adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos de la Comunidad, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios. En todo caso, apuntó que si los padres detectaran algún tipo de adoctrinamiento a sus hijos o una situación que vulnere las leyes acudan a la Inspección Educativa para que “tome cartas” en el asunto. En el extracto de una entrevista realizada por la Cadena SER, que se emitirá esta tarde en el espacio La Ventana de Castilla y León y recogida por la agencia Ical, Fernández Mañueco apostó por no entrar en la libertad de cátedra de los profesores. “Los padres tienen la libertad de elegir el modelo educativo que quieren, ya sea educación pública o bien educación concertada”, aseveró. En el mismo sentido se pronunció la Consejería de Educación que reiteró que su postura no ha cambiado respecto a la reunión que la titular de la cartera, Rocío Lucas, mantuvo a finales de octubre con representantes de la plataforma Hazte Oír en Valladolid. “Lo que le trasladaron a la consejera en su despacho sobre el PIN parental no se va aplicar en Castilla y León, porque en las aulas de la Comunidad no hay adoctrinamiento”, aseguraron fuentes de la Consejería a Ical. La organización reclamó a la Junta, al igual que en otras autonomías, la solicitud de información previa y consentimiento expreso, para que los padres soliciten a la dirección del centro educativo que se les informe previamente sobre cualquier actividad complementaria que, según ellos, afecte directamente a los valores del alumno en materia afectivo-sexual. De esta manera, la aplicación permitirá que los padres veten la asistencia de sus hijos a actividades donde se aborde la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva o los diferentes modelos de familia. La portavoz de la plataforma Hazte Oír, Teresa García Noblejas, apuntó entonces que los padres tienen un derecho –que avala la propia Constitución Española- para conocer el tipo de actividad, la fecha y el lugar y luego decidir si desean que sus hijos acudan. “Lamentablemente, la consejera niega a las familias que puedan elegir esta posibilidad de decidir. Se ha mostrado contundentemente en contra del PIN parental”, expuso. Otro representante de la organización, Antonio Velázquez, criticó que la consejera del Partido Popular optara por “ponerse de perfil” ante una problemática que afecta a muchos padres. “Restringe sus derechos frente a una ideología invasiva que daña a los menores y altera la actividad educativa de los centros”, agregó.