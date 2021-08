José Fernández Nieto. / QUINITO

La Ponferradina comienza este sábado la temporada del centenario recibiendo al Alcorcón en El Toralín y su presidente, José Fernández Nieto, desgrana sus ilusiones para un año tan importante, tanto en lo deportivo, donde sueña con mejorar el octavo puesto del año pasado, como en lo social, donde el club se encuentra inmerso en un proceso de modernización para el que el proyecto LaLiga Impulso llega como maná caído del cielo.

¿Cómo está a pocas horas de empezar una nueva temporada?

Un poco… no diría nervioso, pero sí con ganas de comenzar e intentar hacer una buena temporada.

La temporada del centenario. ¿Se plantea algo grande en lo deportivo?

Nuestro objetivo es el mismo de siempre, que es conseguir la permanencia en Segunda División. Pero como ocurrió el año pasado, una vez que logremos esa meta, no vamos a renunciar a nada.

¿En la nómina de fichajes se percibe un esfuerzo económico importante para aspirar a más?

Es verdad que hemos hecho esfuerzos y aún queda alguno más por hacer, porque estamos intentando rematar la plantilla. Siempre mantenemos más o menos el mismo nivel de gasto, aunque quizá este año hemos querido hacer un esfuerzo un poco mayor por el tema del centenario y porque esta categoría cada vez es más competitiva.

¿Echa en falta más bercianos en la plantilla en el año del centenario?

Se ha intentado que hubiera más, pero no se ha podido llegar a un acuerdo porque al final cada uno mira por lo suyo y es lo normal no me parece mal. Se puede decir que están los que quieren estar.

Después de la última temporada y media marcada por la pandemia, ¿cómo están las arcas del club para afrontar esos esfuerzos de los que hablaba?

El año pasado fue maravilloso en lo deportivo, con la única pena de que no pudieron venir los aficionados a acompañarnos en el campo, pero en lo económico fue una temporada durísima, con menos ingresos y muchos más gastos. Todos los clubes han sufrido muchísimo, con pérdidas bestiales, y nosotros también, pero es verdad que también pudimos equilibrar un poco las cosas con la venta de Sielva.

En ese sentido, ¿qué suponen para la Ponferradina la entrada de CVC y el proyecto LaLiga Impulso?

Nos da un salto de calidad. La suerte que tenemos es que el 70 por ciento de ese dinero es para inversión, que es precisamente lo que queremos hacer nosotros, crecer con inversiones y avanzar. Para nosotros es una buena opción y por eso votamos a favor.

Hablando de inversiones, el año pasado se instalaron los videomarcadores y la nueva iluminación, pero las obras no han parado en El Toralín…

Estamos haciendo una remodelación completa en la zona de debajo de la tribuna para ampliar los vestuarios, las oficinas, la sala de presa… y también hemos empezado las obras de los palcos vip que irán en las esquinas del estadio. Por cierto, pido perdón de antemano a los aficionados por las molestias que puedan causar. También vamos a hacer mejoras de limpieza, pintura y demás. Va a quedar un estadio muy bonito para todos después de unas grandes inversiones.

¿Cuándo van a comenzar a trabajar en el solar de La Rosaleda?

También queremos meternos en ello y creo que el dinero que recibiremos de LaLiga nos alcanzará para ello. Es un proyecto muy importante para seguir creciendo y ser un club moderno.

¿Cómo va la campaña de abonados?

Ahora mismo estamos rondando los 5.000 y creo que el sábado (14 de agosto) los alcanzaremos. Es una cifra para estar muy contentos. Afortunadamente las cosas van muy bien y el aficionado responde porque intentamos tratarlo lo mejor posible y ellos nos lo agradecen sacando su abono.

Pero también ha habido críticas con el protocolo de acceso para el partido ante el Alcorcón…

En el momento que tienes que tomar una decisión siempre vas a tener críticas. Nosotros buscamos el bien de todos, no solo el de una parte. El que toma decisiones se puede equivocar y se le puede criticar, pero hicimos lo que pensábamos que era mejor para todos. De hecho, el tiempo nos ha dado la razón y sólo hubo colas a primera hora del primer día, pero ahora mismo hay entradas para todos (la entrevista se realiza en la mañana del viernes 13). Sabíamos que en estas fechas no suelen acudir a los partidos todos los abonados, y además no salen entradas para el público en general, por lo que teníamos una previsión bastante clara de lo que iba a pasar. Lo importante es que van estar todos los que quieran estar.

Para terminar, hablemos de los actos del centenario.

De momento hemos empezado con el nuevo escudo, con el logo del centenario y tenemos también la nueva equipación, que, una vez más, a algunos les gustará y a otros no. También, coincidiendo con el primer partido en casa, sacamos a la calle la revista Centenario, que creo que gustará. La idea es ir haciendo una cosa nueva cada mes.

¿Hay fecha para los conciertos que decidirán al ganador del himno?

Desgraciadamente, estamos pendientes de la situación sanitaria para saber cuándo podremos hacerlo.

¿Y algún evento confirmado?

Vamos a tener un ciclo de conferencias con gente importante del fútbol, el deporte, la cultura y los medios. Te puedo decir que entre los que han confirmado su presencia están Vicente del Bosque, Enrique Cerezo y Luis del Olmo.