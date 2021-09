Fernando Fueyo, junto a la acuarela de la glicinia. / EBD

El pintor Fernando Fueyo presentó este martes a Ponferrada su acuarela de la glicinia del Museo de la Radio, una obra que inmortaliza esta icónica planta que llegó a la capital berciana a finales del siglo XIX y que, tras diversas vicisitudes, sigue aguantando en la fachada de la también conocida como Casa de los Escudos.

Fueyo reveló que “he mantenido un diálogo de más de dos meses con ella que me ha permitido descubrir rincones secretos que la mayoría de la gente no ve, y también me ha permitido disfrutar de dos de sus etapas, desde la floración a la actual, en la que las hojas son protagonistas”. El pintor incidió en la dificultad de la técnica de la acuarela, que “no permite corrección alguna y exige trazo firme y no tener prisa”, lo que le ha llevado a ese largo diálogo que ha quedado plasmado en el lienzo.

Fernando Fueyo es un enamorado de la glicinia de Ponferrada, a la que compara con “una gran dama” de “gran majestuosidad y porte, no sólo por el entorno en el que está, sino que por sí misma presenta una belleza exuberante”, pero también recordó que “está delicada de salud y, como todo ser vivo, acabará claudicando, pero quedará un recuerdo permanente” con su obra.

Una planta que abraza al museo

En el acto de presentación de la acuarela estuvo presente el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, que mostró su satisfacción por llevar a cabo una aspiración “que venía de tiempo atrás” y además por parte del que el regidor definió como “pintor de cámara de los árboles, sin duda el mejor de España y uno de los mejores de Europa”.

Junto a Ramón y Fueyo también estuvo el botánico Bernardo Moya, encargado de las labores de recuperación y conservación de la glicinia desde hace 20 años y que no podía ocultar su emoción, recordando que “cuando conocí a la glicinia estaba proyectada su desaparición. Hoy, 20 años después, nuestro objetivo es conseguir que abrace completamente el Museo de la Radio. Ya lo hace por uno de sus costados y está a punto de llegar al otro”.

La acuarela de Fernando Fueyo quedará expuesta próximamente en el Museo de la Radio.