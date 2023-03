Fernando Merchante: "Ahora el viento sopla a favor"

Fernando Merchante (i) durante un partido del Clínica Ponferrada SDP. / @baloncestoSDP

El Clínica Ponferrada SDP quiere dejar sentenciada este sábado en Talavera la clasificación para el playoff de ascenso a la LEB Oro, para la que únicamente le falta una victoria en los tres partidos que quedan y así no tener necesidad de depender de resultados de terceros. Eso sí, el segundo entrenador del equipo berciano, Fernando Merchante, advirtió de que la situación clasificatoria de su rival no pondrá las cosas fáciles: "Va a ser muy complicado porque ellos se juegan el descenso directo y van a montar una final. Tenemos que estar en el mismo nivel de ganas que ellos para poder ganar, no nos podemos relajar".

El equipo blanquiazul afronta este partido tras haber dejado atrás un bache de resultados y encadenar tres victorias seguidas, la última el sábado ante Clavijo después de tres prórrogas en el Lydia Valentín: "Ahora el viento sopla a favor", admitió Merchante, que aseguró que "no hemos hecho nada especial, seguimos jugando a lo mismo. Sí es cierto que quizá ahora entrenamos mejor, con más regularidad, y tras la primera victoria después de tantas derrotas tenemos más confianza, como se vio el otro día en la prórroga".

Merchante aseguró que "el primer objetivo –la permanencia– ya está cumplido y ahora vamos a por el segundo porque somos ambiciosos y queremos otra victoria para asegurarnos el playoff".

Por su parte, el base Jorge Martínez aseguró que el del sábado fue "el partido más largo de mi vida, además muy complicado y muy físico ante un equipazo. Cada vez que parecía que iba a ganar uno de los dos, llegaba otra prórroga y en la tercera ya estábamos muy cansados y podía caer de cualquier lado".

Respecto a su actuación personal, con 24 puntos y un 60 por ciento de acierto en triples (6 de 10), Jorge reconoció que "la primera parte no fue buena, pero en un partido tan largo te da tiempo a darle la vuelta y los triples entraban aunque eran muy complicados, la confianza también ayuda".