Fernando Simón: “Puede haber una sexta, séptima, octava o novena ola, pero no serán como las anteriores”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, participa en León en la Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, vaticinó hoy en León que “puede haber una sexta, séptima, octava o novena ola, pero no serán como las anteriores”. Simón reapareció ante los medios dos meses después de su última rueda de prensa para participar en la segunda jornada del XXXIX congreso anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “Esperemos que no volvamos a tener grandes olas epidémicas, podrá haber alguna ondulación en algunos grupos concretos, pero la situación en España, ahora mismo, es muy favorable”, resumió el director del Ccaes.

Acompañado de una gran expectación mediática, Simón acudió a la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León (ULE) para formar parte de los ponentes de la mesa redonda titulada ‘Evaluación de la gestión de la pandemia. Lo que se esperaba y lo que pasó’. Antes de participar en la conferencia, el director del Ccaes valoró la evolución “suficientemente buena” de la pandemia y el avance del proceso de vacunación como argumentos para haber estado “fuera de los focos” desde mediados de julio.

Tras recordar que la epidemia tiene un carácter mundial y que “España no es el ombligo del mundo”, Simón valoró que los indicadores actuales permitan “ir normalizando la situación con mucha prudencia”. Por otro lado, el director del Ccaes quiso enfriar los rumores que lo sitúan al frente del futuro Centro Nacional de Salud Pública. “Que nadie piense que estoy predestinado para ese puesto”, afirmó.