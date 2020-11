Simón reconoce que Burgos está en una situación “complicada” aunque Sanidad rechaza el confinamiento domiciliario

Intervención de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias / Pool Moncloa

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguró que Burgos está en una situación “complicada”, pero remarcó que las medidas preventivas de la Junta están logrando, “hasta cierto punto”, estabilizar la curva en Castilla y León.

Simón hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Sanidad, donde añadió que hay “aún cifras muy por encima de los objetivos, al estar aún en umbrales de riesgo alto”.

En es sentido, Fernando Simón, advirtió de que se afronta “una situación muy mala” de la pandemia aunque la actual evolución epidemiológica parezca favorable “como ocurre en 13 o 14 comunidades autónomas” que registran una estabilización o incluso un descenso.

Por ello se mostró muy cauto e insistió en que “estamos en una situación mala aunque la evolución de los últimos días indica una estabilización o incluso un descenso de algunas comunidades autónomas”. “Otras, en cambio, están en fase de incremento en el número de casos notificados diarios”, resaltó.

Pese a ello, todas las comunidades a excepción de Canarias “tienen una situación muy complicada, por lo que hay que seguir manteniendo la tensión y mantener medidas de control”.

En estos momentos, la incidencia acumulada en 14 días es de 504 casos por cada 100.000 habitantes como media nacional mientras que en el día de ayer fue de 514 y el martes de 525 caos. “La tendencia es favorable, pero el número de casos sigue siendo muy alto y no nos podemos permitir mantener estas cifras”, puntualizó.

Impacto sanitario

Todos estos datos, remarcó el director del Ccaes tienen un impacto en el sistema sanitario -tanto en la ocupación de camas hospitalarias como en unidades de cuidados intensivos- que continuará unos días más afectado y será variable por comunidades autónomas. “En las que se mantiene un incremento de casos es posible que la presión sobre las UCI se mantenga más tiempo que en el resto del territorio”.

Actualmente hay una ocupación del 16,5 por ciento de las camas convencionales con pacientes por coronavirus y del 32 por ciento en UCI.

En cuanto a las medidas adoptadas en los aeropuertos y puertos para exigir PCR a todos los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo, Fernando Simón aseguró que los casos importados “son mínimos: 4.300 casos de un total de 1.437.000 acumulados desde el inicio de la pandemia”.

Por otro lado, en relación con las reinfecciones, Simón prefirió hablar de repositividad, es decir, “aquellas personas que dan positivo, luego negativo y vuelven a ser positivo”, lo que no es reinfección sino “un posible fallo en la sensibilidad de la prueba o la carga viral” porque confirmar una reinfección es muy complicado. Además, sostuvo que el número de repositivos es muy bajo.

Sanidad rechaza el confinamiento domiciliario de Burgos

El Ministerio de Sanidad rechazó este jueves el confinamiento domiciliario en la ciudad de Burgos que solicitó la Junta para frenar la incidencia del COVID-19, por lo que el Ejecutivo de Castilla y León prepara las nuevas medidas restrictivas, siempre dentro del actual estado de alarma, y que entrarán en vigor este sábado.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, junto al regidor de Burgos, Daniel de la Rosa, participaron el jueves en la reunión con responsables del Ministerio de Sanidad para abordar la situación de la capital burgalesa, donde la incidencia del coronavirus supera los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En una entrevista en 24 horas de Radio Nacional de España (RNE), Francisco Igea explicó que tanto desde la Junta, como el alcalde Burgos, habían pedido al Gobierno que implante el confinamiento domiciliario, si bien desde el Ministerio le respondieron que esta cuestión depende del Gobierno, puesto que tendría que reunir al Consejo de Ministros para aprobar un nuevo decreto de estado de alarma, diferente al actual.

Francisco Igea indicó que la Junta quiere contar con esta “herramienta” para tener “previsto” el escenario del confinamiento domiciliario por si fuera necesario para no tener que aplicarlo otra vez “a todo correr”. Además, reconoció las reticencias del Ejecutivo central pero recalcó que en Burgos el Hospital Universitario está “al límite”, tras recibir también el impacto del aumento de casos en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

El vicepresidente argumentó que él prefiere “no quedarse corto” en las medidas restrictivas. “Yo prefiero pasarnos que no llegar”, dijo porque a su juicio no cuenta con “dos semanas” para comprobar si las actuales medidas aplicadas funcionan. Francisco Igea reiteró que desconocen por qué las medidas no han sido efectivas en Burgos, mientras en otras provincias y ciudades han logrado reducir la incidencia.

Previamente, en la comparecencia de este jueves, Francisco Igea había avanzado que la Junta publicará en las próximas horas una orden para aplicar restricciones en la ciudad de Burgos, debido al ritmo de expansión del virus, con incidencias previstas en los próximos 14 días por encima de los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes.

El Ejecutivo informó esta mañana de que se limitarán las reuniones a un máximo de tres personas no convivientes en el ámbito privado, al tiempo que se reducirán aforos de celebraciones civiles y religiosas, entre otras medidas. Todo ello se recogerá en una orden que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

De forma paralela, la Consejería de Sanidad realizará un rastreo masivo en Burgos, similar al de San Andrés del Rabanedo (León); incrementará los puntos de toma de aguas residuales, e instará a los agentes de la Policía Municipal a extremar la vigilancia. Además, ante la presión de los hospitales, Sacyl ya ha comenzado a derivar intervenciones quirúrgicas a la privada.