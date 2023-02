El sumiller Ferrán Centelles valora la “apuesta seria” de la DO Bierzo por convertirse en “la Borgoña de España”

Sede del Consejo Regulador de la DO Bierzo. / QUINITO

El sumiller Ferrán Centelles, proclamado en 2006 como el mejor sumiller de España, participó hoy en una sesión de cata a ciegas de vinos de la Denominación de origen (DO) Bierzo. El profesional catalán, Premio Nacional de Gastronomía en 2011, elogió la “apuesta seria” del Consejo Regulador por elaborar vinos de villa y de paraje y por convertir a la región vinícola en “la Borgoña de España”.

Al respecto, Centelles subrayó que “apostar por crear marcas y referencias utilizando el nombre del pueblo beneficia a todos a largo plazo”, como sucede en regiones como Borgoña y Burdeos, donde el concepto de ‘terroir’ se lleva al máximo nivel. La gran presencia de viñedo viejo y las variedades de uva local están creando un “estilo Bierzo reconocible”, con “vinos suaves y delicados” que se posicionan en el mercado gracias al tirón de personajes como el enólogo Raúl Pérez o los bodegueros de la familia Palacios.

Responsable para los vinos de España de la publicación ‘Jancis Robinson’, Centelles, que formó parte del equipo de sumilleres del restaurante El Bulli, celebró el ‘boom’ que vive la DO Bierzo en los últimos años y valoró el hecho de que los caldos bercianos estén “posicionados con muy buen nivel en el sector de la restauración gastronómica”. En la cata de hoy, el catalán llegó a degustar hasta 80 referencias de vinos para documentarse de cara a la elaboración de un artículo para la publicación de crítica de vinos en la que trabaja, cuyo prestigio es reconocido especialmente en países como el Reino Unido o Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, agradeció la presencia de Centelles en la sede del Consejo Regulador, en Cacabelos, y excusó al Master of Wine canadiense David Forer, que también tenía previsto participar en las sesiones de cata, pero que finalmente no pudo asistir debido a un problema familiar. Residente en Barcelona y elaborador en la DO Priorat, Forer es juez en varios concursos internacionales.

En la jornada de mañana, Centelles y Forer tienen previsto desplazarse al viñedo del paraje conocido como El Rapolao, una parcela de cuyos viñedos elaboran vinos hasta diez productores diferentes,“algo único que sólo pasa en Borgoña”. A continuación, los sumilleres participarán en la primera cata horizontal de estos vinos, en un acto que tendrá lugar en el Castillo de los Templarios y que contará con la presencia del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón.